Импорт бензина из Белоруссии в РФ вырос в 25 раз на фоне внутреннего дефицита

В июле поставки бензина и дизельного горючего из Беларуси в Россию достигли нового месячного рекорда. РФ наращивает импорт для покрытия внутреннего дефицита, возникшего из-за аварийных остановок российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) после систематических атак украинских беспилотников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

По данным источников отрасли, в начале июля производство бензина в России упало до уровня, что соответствует около 65% от среднего сезонного потребления. Выпуск дизельного горючего снизился практически до уровня внутреннего спроса.

На фоне скачка оптовых и розничных цен правительство РФ ввело запрет на экспорт дизеля, сохранив исключения только для межправительственных соглашений и ранее заключенных контрактов. Подобные ограничения уже действовали для бензина и авиакеросина.

Динамика импорта горючего в июле и за семь месяцев года

Поставки горючего из Беларуси обеспечивают два местных НПЗ общей мощностью 24 млн тонн в год (480 тыс. баррелей в сутки), перерабатывающих российскую нефть.

Объемы поставок по данным железнодорожных перевозок:

Бензин в июле: вырос на 13% по сравнению с июнем – до 212 тыс. метрических тонн;

Дизельное горючее в июле: объемы удвоились и достигли 162 тыс. тонн;

Авиагаз в июле: поставки сократились до 13,1 тыс. тонн (против 16 тыс. тонн в июне);

Общие итоги (январь – июль): отгрузка бензина из Беларуси в РФ выросла в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (почти до 665 тыс. тонн), а дизеля – почти в семь раз (до 418 тыс. тонн).

Напомним, ранее сообщалось, что Россия в 20 раз увеличила импорт белорусского бензина по итогам первого полугодия, пытаясь преодолеть топливный кризис, охвативший регионы от Дальнего Востока до Калининграда.