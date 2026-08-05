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Россияне массово ищут "мини-НПЗ" из-за дефицита топлива

АЗС
Россияне массово ищут "мини-НПЗ" из-за дефицита топлива / Depositphotos

Топливный кризис в России, вызванный серией системных ударов по местным нефтеперерабатывающим заводам, спровоцировал аномальный спрос на оборудование для кустарного производства горючего.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

С мая по июль количество поисковых запросов по словам мини НПЗ в российском сегменте интернета выросло на 6900% (почти в 70 раз).

Если в мае фиксировали только 781 такой запрос, то в июле показатель достиг 54 561. В то же время, интерес к покупке соответствующих установок ("купить мини НПЗ") возрос в 230 раз — с 60 запросов в мае до 13 875 в июле.

На площадках объявлений цена "мини-НПЗ" мощностью от 5 до 20 тонн в день стартует от 8 млн рублей. Самые дорогие объекты мощностью до 100 тысяч тонн в год предлагают за 475 миллионов рублей.

Проблемы сырья и качества

Специалисты и отраслевые эксперты выделяют несколько критических факторов, делающих массовое использование "заводов-самовиков" неэффективным:

  • Низкое качество: большинство подобных объектов не в состоянии выпускать товарное топливо. На выходе получают прямогонные бензиновые и дизельные фракции или мазут, подходящие только для двигателей середины прошлого века.
  • Логистика и сырье: подключить мелкие установки к сплошной системе магистральных нефтепроводов технически невозможно, что делает снабжение сырья сложным и дорогостоящим.
  • Себестоимость: из-за высоких регуляторных, экологических и пожарных рисков себестоимость переработки на таких мощностях запредельно высока.

Большинство из сотен функционирующих в РФ мелких предприятий работают вне легального правового поля и не зарегистрированы в официальном реестре Минэнерго РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин приказал строить в России мини-НПЗ, чтобы преодолеть дефицит топлива, поддержав концепцию создания сети мелких перерабатывающих объектов для насыщения внутреннего рынка.

Автор:
Максим Кольц

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