Путин поручил строить в России мини-НПЗ, чтобы преодолеть дефицит топлива

Глава Кремля Владимир Путин поддержал предложение о создании в России сети мини-нефтеперерабатывающих заводов для увеличения предложения на внутреннем рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что на совещании с членами правительства губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что крупные НПЗ постоянно находятся под угрозой ударов, и предложил рассмотреть возможность строительства сети небольших заводов.

Путин поддержал эту инициативу, подчеркнув, что чем шире сеть, тем сложнее нанести ей вред. Он приказал работать еще более интенсивно над воплощением этой идеи.

Удары по российским НПЗ

Практически все основные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России вынуждены были остановить или сократить производство топлива после ударов украинских дронов.

Среди подвергшихся атакам нефтеперерабатывающих заводов — Кирисский НПЗ, Московский и Рязанский НПЗ, а также заводы в Нижнем Новгороде и Ярославле.

Также крупнейший в России Омский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки украинских дронов, которая состоялась 6 июля.

По оценке главы консалтинговой компании Macro-Advisory Криса Уифера, сейчас из-за украинских ударов простаивает около трети российских нефтеперерабатывающих мощностей, причем происходит это в критический для экономики период — во время жатвы.

Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефти", дважды попавший под удары беспилотников в июне, не сможет возобновить работу до 2027 года.

Что известно о проблемах с горючим в России?

Сейчас Россия сталкивается с острейшим топливным кризисом, вызванным серией успешных ударов украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

После ударов украинских дронов производство бензина в РФ упало на 25%. Массированные атаки по нефтеперерабатывающей инфраструктуре спровоцировали значительные перебои со снабжением нефтепродуктами во многих регионах РФ, что привело к стремительному росту цен на АЗС, длинным очередям и локальному дефициту топлива.

Ранее Путин впервые признал топливный кризис в РФ и заявил о полном запрете экспорта бензина .

Власти официально ограничили продажу топлива более чем в 40 регионах, включая оккупированные территории Украины. При этом сообщения о перебоях с поставками и закрытии автозаправок уже поступают практически со всей страны.

На этом фоне Россия с июля 2026 г. начинает импорт нефтепродуктов из-за границы и вводит полный запрет на экспорт дизельного топлива.