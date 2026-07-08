Топливный кризис: Россия останавливает экспорт дизеля и вынуждена импортировать топливо

Россия с июля 2026 года начинает импорт нефтепродуктов из-за границы и вводит полный запрет на экспорт дизельного горючего. Об этом на совещании с правительством сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на российские СМИ.

По словам Новака, правительство РФ также увеличивает производство горючего благодаря нефтепродуктам низшего экологического класса и еще на год продлило нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок.

Кроме того, российские власти направили на внутренний рынок ранее накопленные запасы горючего, сократили сроки текущих ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и перенесли плановые ремонты на более поздний срок.

По данным российских властей, в этом году сезонный рост спроса на горючее совпал с рядом внеплановых ремонтов НПЗ. На этом фоне практически по всей стране были введены ограничения на продажу горючего на АЗС, а цены на бензин и дизель на бирже и для потребителей растут.

Масштабные ограничения и снижение экостандартов

Запрет на экспорт дизельного горючего дополнил уже действующие ограничения в РФ:

эмбарго на экспорт бензина действует до конца июля 2026;

с 1 июня по 30 ноября 2026 года действует запрет на экспорт авиационного керосина.

Де-факто экспорт дизтоплива прекратился еще раньше, а отгрузка продолжала только ориентированный на экспорт газоконденсатный комплекс в Усть-Луге.

Чтобы справиться с кризисом, правительство РФ также продлило до конца 2026 года действие постановления, разрешающего нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин и дизель стандарта К5 ("Евро-5") с техническими характеристиками низшего класса К3 ("Евро-3"). Этот механизм действует в стране с октября 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин впервые признал топливный кризис в РФ и заявил о полном запрещении экспорта бензина. Глава Кремля Владимир Путин впервые признал топливный кризис в РФ и заявил, что Россия может полностью запретить экспорт горючего из-за проблем на внутреннем рынке.