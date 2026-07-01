Россия рекордно увеличила экспорт нефти, но ее доходы обвалились

Морской экспорт сырой нефти из России в июне 2026 г. вырос до самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако из-за стремительного падения мировых цен доходы Москвы от продажи своего главного источника бюджетных поступлений упали до самого низкого уровня с марта этого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

По подсчетам издания, за четыре недели до 28 июня средний объем морских поставок российской нефти вырос до 4,13 миллиона баррелей в сутки. А непосредственно за последнюю неделю июня суточный экспорт вообще установил исторический рекорд, достигнув 4,63 миллиона баррелей.

В общей сложности за эту неделю 43 танкера вывезли из российских портов более 32 миллионов баррелей нефти, тогда как неделей ранее объемы составляли 28,79 миллиона баррелей на 38 судах.

Причины нефтяного бума

Такой резкий скачок поставок в значительной степени обусловлен тем, что Украина продолжает успешно атаковать нефтеперерабатывающие заводы на территории РФ. Недавние удары по предприятиям в Уфе, Ярославле, Славянске на Кубане, а также вынужденная остановка Московского НПЗ, который может простоять до конца года, спровоцировали дефицит топлива внутри России. Из-за невозможности переработать сырье на внутреннем рынке Кремль вынужден экстренно перенаправлять большие объемы сырой нефти на внешние рынки.

В то же время, спрос на эту нефть падает. Поскольку Китай и Индия, являющиеся главными покупателями российского сырья, сейчас демонстрируют сдержанный спрос, объем нефти из РФ, просто находящейся в танкерах в море без разгрузки, вырос на треть — до 133 миллионов баррелей. Нефтяные грузы начали массово накапливаться вблизи Египта и в районе архипелага Риау восточнее Сингапура, что свидетельствует о серьезных трудностях Москвы с поиском новых покупателей. Если санкционные исключения для иранской нефти будут продолжены после середины августа, России придется предлагать еще большие скидки, чтобы распродать эти запасы.

Обвал мировых цен и потери российского бюджета

Несмотря на рекордные объемы вывозимого сырья, финансовые доходы Москвы стремительно падают. Это связано с подписанием временного мирного соглашения между США и Ираном, которое ослабило напряжение в Персидском заливе и спровоцировало всеобщее падение мировых цен на нефть. Российская марка Urals в Балтийском и Черном морях за месяц подешевела более чем на 7 долларов — примерно до 62 долларов за баррель. Цена сорта ESPO на Тихом океане упала до 74,27 доллара, а стоимость поставляемой в Индию нефти снижается уже десятую неделю подряд, опустившись до 82,47 доллара.

В результате валовая стоимость российского экспорта на четырехнедельной основе упала до 1,9 миллиарда долларов в неделю. Текущие объемы поставок в 3,56 млн баррелей в сутки с начала года все еще превышают среднегодовые показатели за период с 2022 года, однако финансовые потери от падения цен полностью перекрывают этот количественный рост.

Наблюдается и изменение логистики: поставки в азиатские клиенты формально выросли до нового максимума в 3,98 миллиона баррелей в сутки, однако более 2 миллионов баррелей сейчас находятся на судах, не указывающих конечный пункт назначения. Танкеры часто указывают промежуточные остановки, например Суэцкий канал или Порт-Саид, скрывая реальных покупателей, тогда как прямые зафиксированные поставки в Индию снизились до 740 тысяч баррелей в сутки. В то же время экспорт в Турцию остается стабильным на уровне 100 тысяч баррелей в сутки.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия увеличила экспорт нефти в рекорд, но ее доходы стремительно падают . Тогда средний четырехнедельный показатель поставок оценивался в 3,89 миллиона баррелей в сутки, однако к концу июня ситуация для российского бюджета ухудшилась из-за еще большего падения мировых ценовых бенчмарков.