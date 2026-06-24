Россия увеличила экспорт нефти в рекорд, но ее доходы стремительно падают

Несмотря на попытки ограничить финансирование российской военной машины, в июне 2026 года объемы морского экспорта сырой нефти из РФ возросли до самого высокого уровня с начала года. Средний показатель поставок за четыре недели достиг 3,89 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Главным драйвером такого скачка стали регулярные удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. Из-за серьезных повреждений инфраструктуры, в том числе на Московском и Тюменском НПЗ, российские компании лишились возможности перерабатывать сырье внутри страны. Как следствие, излишки непереработанной нефти массово перенаправили на экспорт через морские терминалы.

В частности, за неделю до 21 июня суточный экспорт вырос до рекордных в этом году 4,11 млн баррелей. С начала 2026 года средний показатель составляет 3,52 млн баррелей в сутки, что превышает ежегодные средние объемы России за весь период после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Иранский фактор и обвал нефтяных доходов

Несмотря на рекордные физические объемы поставок, сверхдоходы Кремля начали стремительно таять. Главный удар по российскому бюджету нанес смягчение санкций США против Ирана:

Падение мировых цен: подписание временного мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном привело к снижению мировых эталонов нефти примерно на 16% с начала июня.

Обесценение российских марок: стоимость ключевых экспортных сортов российской нефти (в том числе Urals) рухнула на 20%. Стоимость барреля Urals на Балтике и Черном море упала ниже 70 долларов.

Утрата доходов: недельная стоимость российского нефтяного экспорта снизилась с $2,02 млрд до $1,72 млрд.

Кроме того, временная отмена американских санкций позволила Ирану вывести на рынок заблокированные танкеры. Иранская нефть является прямым конкурентом российской марки Urals, особенно на рынке Индии – ключевого покупателя Москвы. Теперь российским поставщикам придется существенно увеличивать скидки на свои баррели, чтобы удержать индийских переработчиков, тем более что действие американских послаблений для самой России закончилось 17 июня.

Напомним, ранее сообщалось о том, что удары украинских дронов существенно бьют по российской нефтяной экономике, заставляя агрессора перестраивать логистику. Украина значительно нарастила количество глубоких атак по нефтеперерабатывающей инфраструктуре врага, что системно разрушает производственные цепочки внутри РФ и лишает Кремль дополнительных доходов на сотни миллионов долларов.