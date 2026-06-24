Росія збільшила експорт нафти до рекорду, але її доходи стрімко падають

Попри намагання обмежити фінансування російської військової машини, у червні 2026 року обсяги морського експорту сирої нафти з РФ зросли до найвищого рівня з початку року. Середній показник постачань за чотири тижні сягнув 3,89 млн барелів на добу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Головним драйвером такого стрибка стали регулярні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах. Через серйозні пошкодження інфраструктури, зокрема на Московському та Тюменському НПЗ, російські компанії втратили можливість переробляти сировину всередині країни. Як наслідок, надлишки непереробленої нафти масово переспрямували на експорт через морські термінали.

Зокрема, за тиждень до 21 червня добовий експорт зріс до рекордних цьогоріч 4,11 млн барелів. Загалом із початку 2026 року середній показник становить 3,52 млн барелів на добу, що перевищує щорічні середні обсяги Росії за весь період після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Іранський фактор та обвал нафтових доходів

Попри рекордні фізичні обсяги постачань, надприбутки Кремля почали стрімко танути. Головний удар по російському бюджету завдало пом'якшення санкцій США проти Ірану:

Падіння світових цін: підписання тимчасової мирної угоди між Вашингтоном та Тегераном призвело до зниження світових еталонів нафти приблизно на 16% з початку червня.

Знецінення російських марок: вартість ключових експортних сортів російської нафти (зокрема Urals) обвалилася на 20%. Вартість бареля Urals на Балтиці та Чорному морі впала нижче 70 доларів.

Втрата доходів: тижнева вартість російського нафтового експорту знизилася з $2,02 млрд до $1,72 млрд.

Крім того, тимчасове скасування американських санкцій дозволило Ірану вивести на ринок заблоковані танкери. Іранська нафта є прямим конкурентом російської марки Urals, особливо на ринку Індії — ключового покупця Москви. Тепер російським постачальникам доведеться суттєво збільшувати знижки на свої барелі, щоб утримати індійських переробників, тим паче, що дія американських послаблень для самої Росії закінчилася 17 червня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що удари українських дронів суттєво б'ють по російській нафтовій економіці, змушуючи агресора перебудовувати логістику. Україна значно наростила кількість глибоких атак по нафтопереробній інфраструктурі ворога, що системно руйнує виробничі ланцюжки всередині РФ та позбавляє Кремль додаткових доходів на сотні мільйонів доларів.