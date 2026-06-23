У Росії стався найсильніший за чотири роки обвал фондового ринку: акції "Газпрому" коштують $1

Російський ринок акцій почав новий торговий тиждень найсильнішим за чотири роки обвалом. На торгах у понеділок, 22 червня, індекс Московської біржі впав на 4,65%, що стало рекордним зниженням з кінця вересня 2022 року, коли Володимир Путін оголосив "часткову мобілізацію".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Обвал ринку

За підсумками торгів індекс, що включає акції 46 найбільших російських компаній, опустився до 2318,2 пунктів.

Акції "Роснефти" пережили сильне падіння з 2022 року - на 7,3% за день. Понад 5% втратили акції "Новатека", ВТБ та "Аерофлоту"; більше 3% - "Лукойл" і "Ростелеком".

На ринку "вже йдуть панічні продажі", зазначає інвестбанкір Євген Коган. Він зауважує, що причини залишаються незмінними: відсутність переговорів щодо закінчення війни, а також удари по російській інфраструктурі.

Аналітик "Фінама" Дмитро Лозовий констатує, що економіка сповільнюється, податки зростають, а паливна криза загрожує розігнати інфляцію. Зрештою, США офіційно зняли санкції з Ірану та видали дозвіл Ірану на торгівлю нафтою, звертає увагу Лозовий. А це обіцяє падіння нафтових цін, що позначиться на експортному виторгу та доходах бюджету.

Із середини березня, коли на ринку почалося падіння, індекс Мосбіржі втратив 20%, а щодо піків 2025 року, коли Володимир Путін розпочинав переговори з Дональдом Трампом, — 30%.

Акції "Газпрому" впали нижче 100 рублів

Акції російської державної компанії "Газпром" у понеділок, 22 червня, впали нижче 100 рублів (1,35 дол.) вперше з 2009 року, пише Reuters з посиланням на дані Московської біржі.

Зазначається, що цінні папери компанії перебувають під тиском одразу кількох негативних факторів:

рішення Європи відмовитися від російських енергоносіїв через війну проти України,

падіння цін на нафту на тлі прогресу в переговорах між США та Іраном,

провал спроб укласти нову газову угоду з Китаєм.

За даними біржі, акції "Газпрому" знизилися на 3,67% до 100,65 рубля, а протягом торгів опускалися до 99,9 рубля.

За останні 12 місяців акції російського газового монополіста втратили близько п’ятої частини вартості. Поточна ринкова капіталізація компанії становить 2,382 трлн рублів (32,15 млрд дол.) .

Нагадаємо, атака безпілотників на Москву 18 червня та повторне влучання в нафтопереробний завод у Капотні обвалили російський фондовий ринок.