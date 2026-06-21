Акції "Газпрому" впали до мінімуму з 2009 року

Акції "Газпрому" на Московській біржі впали до 105 рублів за штуку — найнижчого рівня з січня 2009 року. Від довоєнного піку в жовтні 2021 року російський газовий холдинг втратив майже 75% вартості, або близько 7,5 трлн рублів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Мoscow Тimes.

За день акції "Газпрому" подешевшали на 1,43%, від початку місяця — на 9%, а з початку року — на 16%.

Наразі капіталізація компанії становить близько 2,5 трлн рублів, або $34 млрд. Це приблизно у 29 разів менше за $1 трлн капіталізації, якої у 2008 році обіцяв досягти голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

Падіння вартості компанії пов’язують насамперед зі скороченням експорту газу. Постачання до країн далекого зарубіжжя з довоєнних близько 200 млрд кубометрів на рік знизилися приблизно до 80 млрд кубометрів. Експорт до Європи, яка тривалий час була ключовим ринком для "Газпрому", скоротився до близько 18 млрд кубометрів.

Аналітики зазначають, що виручка "Газпрому" на зовнішніх ринках знижується, попри збільшення постачань до Китаю. За їхніми оцінками, Китай купує у п’ять разів менше газу, ніж Євросоюз наприкінці 2010-х, і платить приблизно на 40% нижчу ціну.

Додатковим ризиком для компанії може стати можливе скорочення поставок до Угорщини, яка залишається одним із найбільших європейських покупців російського газу. За оцінкою аналітика "Фінама" Сергія Кауфмана, "Газпром" постачає до Угорщини 8-10 млрд кубометрів газу на рік.

Водночас проєкт газопроводу "Сила Сибіру-2" потужністю 50 млрд кубометрів на рік досі не реалізований, а новий контракт із Китаєм не підписали, попри багаторічні переговори. За даними Financial Times, Пекін наполягає на зниженні ціни російського газу до рівня внутрішнього ринку РФ — $50-60 за тисячу кубометрів. Для порівняння, Китай нині платить близько $258, тоді як європейські покупці платили близько $420.

Зауважимо, чистий прибуток "Газпрому" у першому кварталі скоротився на 48% у річному вимірі — до 345,2 млрд рублів проти 660,4 млрд рублів за аналогічний період минулого року.