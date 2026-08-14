НБУ пояснив, як валютні послаблення вплинуть на попит на долар і євро

Національний банк очікує, що серпневий пакет валютних послаблень створить лише помірний додатковий попит на іноземну валюту. За оцінкою регулятора, він буде незначним порівняно з масштабами валютного ринку та не становитиме загрози для його стійкості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У НБУ пояснили, що більшість операцій, дозволених у межах нового пакета, не передбачає купівлі валюти. Йдеться насамперед про операції з уже наявними коштами на валютних рахунках.

Серед них — зняття готівки та розрахунки за товари, роботи й послуги, зокрема оплата оренди житла за кордоном.

За оцінкою регулятора, кожен із заходів окремо матиме обмежений вплив на валютний ринок і не створюватиме ризиків для його стабільності.

Мінімального додаткового попиту НБУ також очікує після зміни з 1 вересня порядку розрахунку банками валютної позиції.

У Нацбанку пояснили це тим, що включення банками частини сформованих резервів під активні операції до розрахунку валютної позиції відбуватиметься поступово — відповідно до затвердженого графіка.

Нагадаємо, з 6 серпня НБУ запровадив новий пакет валютної лібералізації для бізнесу. Зокрема, регулятор розширив можливості для транскордонних переказів, репатріації дивідендів та окремих операцій у межах інвестиційного ліміту.

Ще на початку року українські компанії називали подальше пом’якшення валютних обмежень одним із ключових запитів до НБУ. Серед пріоритетів бізнес називав виплату дивідендів, погашення "старих" зовнішніх боргів та збільшення лімітів за корпоративними картками.