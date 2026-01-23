У 2026 році бізнес розраховує на пом’якшення валютних обмежень

Український бізнес очікує подальшої лібералізації валютного регулювання у 2026 році з акцентом на виплату дивідендів, погашення “старих” зовнішніх боргів та створення умов для розвитку ринку капіталу.

Серед найбільш актуальних потреб компанії назвали можливість виплати дивідендів (зокрема накопичених до 2023 року), погашення зовнішніх кредитів нерезидентам та збільшення лімітів за корпоративними платіжними картками.

Стимулююча лібералізація

Більшість опитаних компаній (83%) наразі не користується механізмом стимулюючої лібералізації та не планує його застосування. Ще 10% лише розглядають таку можливість, і лише 7% бізнесу вже користуються цим інструментом. Схожа структура очікувань зберігається й на 2026 рік: 83% компаній не планують використання механізму, тоді як незначна частка бізнесу розглядає операції в межах до 100 тис. євро або понад 2 млн євро.

Виплата дивідендів нерезидентам

Майже половина респондентів (47%) вважає актуальною потребу у виплаті дивідендів за період до 2023 року, з яких для 33% вона є надзвичайно актуальною. Найбільш прийнятними графіками бізнес називає виплати в обсязі від 100 тис. до 2 млн євро на квартал або понад 2 млн євро на квартал. Також 30% компаній вказують на актуальність виплати дивідендів нерезидентам за період з 2023 року в обсязі 2–9 млн євро на квартал.

Погашення "старих" позик нерезидентам

У 2025 році частка компаній, для яких актуальною є виплата позик нерезидентам, зросла до 60% проти 51% у 2024 році. Для 43% респондентів ця потреба є надзвичайно актуальною. Найбільш затребуваним залишається діапазон виплат 100 тис. – 2 млн євро на квартал, водночас 10% бізнесу потребує можливості здійснювати виплати понад 2 млн євро щокварталу.

Корпоративні картки та відрядження

70% компаній декларують потребу у збільшенні лімітів за операціями з використанням гривневих корпоративних платіжних карток за кордоном. Оптимальними бізнес вважає ліміти у межах 150–500 тис. грн або 500 тис. – 1 млн грн на місяць. Окремо компанії пропонують переглянути обмеження на валютні P2P-перекази та купівлю готівкової валюти, які, за їхніми словами, не відповідають реальним витратам під час відряджень.

Імпортні зобов’язання та валютний нагляд

Питання оплати імпортних товарів і послуг, поставлених до 23 лютого 2021 року, у 2025 році стало більш гострим: частка компаній, для яких воно є актуальним, зросла до 40%. Водночас 63% бізнесу наголошують на високій потребі у завершенні валютного нагляду шляхом взаємозаліку, попри певне зниження цього показника порівняно з 2024 роком.

Строки розрахунків та купівля валюти

Майже половина респондентів (47%) виступає за збільшення граничного строку розрахунків за експортно-імпортними операціями до 360 днів через ускладнення логістики. Крім того, 80% компаній вважають критично важливою можливість купувати іноземну валюту для виконання зобов’язань незалежно від наявних валютних коштів.

Додаткові пропозиції бізнесу

Серед інших пропозицій бізнес називає необхідність уточнення норм постанови НБУ №18 для уникнення дискримінації компаній після реорганізації, спрощення дрібних валютних операцій без документального підтвердження, розширення можливостей для представництв іноземних компаній, а також скасування заборон на операції з хеджування валютних ризиків та виконання окремих договірних зобов’язань.

Нагадаємо, з 14 січня 2026 року запровадив нові зміни у валютному регулюванні, спрямовані на підтримку підприємств та підвищення гнучкості у використанні залучених коштів з-за кордону.