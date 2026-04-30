Грузія відкрила ринок для українського м’яса: що зможуть експортувати виробники

Грузія відкрила ринок для українського м’яса, а також низки суміжних агропродуктів. Також на фінальному етапі погодження перебуває відкриття грузинського ринку для композитних продуктів із вмістом м’яса птиці та рослинних компонентів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергія Ткачука.

За результатами співпраці вже цього року Україна отримала доступ до експорту:

  • м’яса великої рогатої худоби
  • сировини та субпродуктів ВРХ
  • кормів рослинного походження для тварин

Окремо українська сторона провела переговори з ветеринарними службами Азербайджану та Польщі. Обговорювалися питання розширення співпраці, акредитації нових виробників і координації у сфері ветеринарного контролю.

Ткачук додав, що з посольством України в Грузії погоджено підготовку дорожньої карти для подальшого просування української продукції на місцевому ринку.

У Держпродспоживслужбі зазначають, що відкриття ринку — це лише перший етап. Далі йдеться про практичний супровід експортерів, зокрема:

  • встановлення контактів із місцевими партнерами
  • взаємодію з органами влади
  • подолання технічних і торговельних бар’єрів
  • забезпечення стабільної присутності української продукції на зовнішніх ринках

У відомстві підкреслюють, що кожне таке рішення розширює експортні можливості України, забезпечує валютні надходження та посилює економічну стійкість держави.

Зауважимо, за підсумками 2025 року українські експортери продукції тваринного та рослинного походження отримали доступ до 22 нових іноземних ринків.

Автор:
Тетяна Гойденко