Україна відкрила 22 нові ринки для експорту аграрної продукції у 2025 році

За підсумками 2025 року українські експортери продукції тваринного та рослинного походження отримали доступ до 22 нових іноземних ринків.

Як інформує Delo.ua, про це під час публічного звіту в "Укрінформі" повідомив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук.

"Минулого року ми відкрили 22 нових експортних ринки, що є найбільшим показником за період війни. Нині робота ведеться фактично над відкриттям ще близько 300 ринків", - сказав він.

Зокрема, у 2025 році Албанія відкрила ринок для експорту українських харчових яєць, Аргентина — для насіння соняшнику, а Індія дозволила імпорт українських яблук.

Канада надала дозвіл на постачання столових яєць та яблук. Китай відкрив свій ринок одразу для кількох категорій продукції — морських ссавців, водних продуктів дикого вилову та гороху. До Кувейту Україна отримала можливість експортувати перероблені харчові продукти.

Також Малайзія відкрила свій ринок для молока, молочних та яєчних продуктів. Молдова дозволила постачання молочної продукції, не призначеної для споживання людиною, а також консервованих і перероблених кормів для домашніх тварин.

Серед інших нових напрямків — Туреччина, яка відкрила ринок для консервованих кормів для домашніх тварин, Чилі — для м’ясо-кісткового та пір’яного борошна, а В’єтнам — для молока та продуктів на його основі, не призначених для споживання людиною.

За словами Ткачука, з початку повномасштабного вторгнення Росії процес відкриття нових ринків значно ускладнився через логістичні обмеження, політичні виклики та додаткові технічні вимоги з боку торговельних партнерів. Водночас Україна продовжує розширювати географію експорту — з 2022 року було відкрито вже 75 нових ринків.

Наразі українська аграрна продукція має доступ до 386 торговельних напрямків.

Робота з розширення експортних можливостей триває. Зокрема, опрацьовується доступ української продукції до ринків країн Азії, Європейського Союзу, Америки та Близького Сходу. Йдеться про експорт зернових та олійних культур, молочної продукції, м’яса, меду, кормів для домашніх тварин, живих тварин та продукції рибальства.

Крім того, триває робота щодо відкриття ринку Канади для української пшениці, кукурудзи, сої та ріпаку, а також розширення доступу рослинної продукції на ринок Китаю.

Раніше також повідомлялося, що представники Держпродспоживслужби та Національного агентства з безпечності харчових продуктів Молдови погодили алгоритм дій для якнайшвидшого відновлення експорту м’яса птиці з України.

Додамо, у 2025 році зовнішньоторговельний оборот продукцією сільського господарства та харчової промисловості між Україною та Європейським Союзом склав 15,7 млрд дол. США, що на 9% менше, ніж рекордні 17,2 млрд доларів у 2024 році.