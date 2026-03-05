Украина открыла 22 новых рынка для экспорта аграрной продукции в 2025 году

По итогам 2025 года украинские экспортеры продукции животного и растительного происхождения получили доступ к 22 новым иностранным рынкам.

Как сообщает Delo.ua, об этом во время публичного отчета в "Укринформе" сообщил глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Сергей Ткачук.

"В прошлом году мы открыли 22 новых экспортных рынка, что является наибольшим показателем за период войны. Сейчас работа ведется фактически над открытием еще около 300 рынков", - сказал он.

В частности, в 2025 году Албания открыла рынок для экспорта украинских пищевых яиц, Аргентина – для семян подсолнечника, а Индия разрешила импорт украинских яблок.

Канада предоставила разрешение на поставку столовых яиц и яблок. Китай открыл свой рынок сразу для нескольких категорий продукции — морских млекопитающих, водных продуктов дикого лова и гороха. В Кувейт Украина получила возможность экспортировать переработанные пищевые продукты.

Также Малайзия открыла свой рынок для молока, молочных и яичных продуктов. Молдова разрешила снабжение молочной продукции, не предназначенной для потребления человеком, а также консервированных и переработанных кормов для домашних животных.

Среди других новых направлений – Турция, открывшая рынок для консервированных кормов для домашних животных, Чили – для мясо-костной и перьевой муки, а Вьетнам – для молока и продуктов на его основе, не предназначенных для потребления человеком.

По словам Ткачука, с начала полномасштабного вторжения России процесс открытия новых рынков значительно усложнился из-за логистических ограничений, политических вызовов и дополнительных технических требований со стороны торговых партнеров. В то же время, Украина продолжает расширять географию экспорта — с 2022 года было открыто уже 75 новых рынков.

В настоящее время украинская аграрная продукция имеет доступ к 386 торговым направлениям.

Работа по расширению экспортных возможностей продолжается. В частности, прорабатывается доступ украинской продукции к рынкам стран Азии, Европейского Союза, Америки и Ближнего Востока. Речь идет об экспорте зерновых и масличных культур, молочной продукции, мяса, меда, кормов для домашних животных, живых животных и рыболовства.

Кроме того, идет работа по открытию рынка Канады для украинской пшеницы, кукурузы, сои и рапса, а также расширение доступа растительной продукции на рынок Китая.

Ранее также сообщалось, что представители Госпотребпотребслужбы и Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Молдовы согласовали алгоритм действий для скорейшего возобновления экспорта мяса птицы из Украины.

В 2025 году внешнеторговый оборот продукцией сельского хозяйства и пищевой промышленности между Украиной и Европейским Союзом составил 15,7 млрд дол. США, что на 9% меньше рекордных 17,2 млрд долларов в 2024 году.