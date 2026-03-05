Украинское мясо птицы возвращается на рынок Молдовы: названы условия для производителей

Представители Госпродпотребслужбы провели рабочую встречу с представителями Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова по возобновлению экспорта украинской мясной продукции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Госпродпотребслужбу .

Стороны не только обсудили существующие технические вопросы, но и согласовали четкий алгоритм действий, что позволит как можно быстрее восстановить рынок для замороженного и охлажденного мяса птицы при подтверждении его безопасности.

Условия для субъектов ведения хозяйства

Право на экспорт получат предприятия, уже имеющие разрешение на поставку продукции в страны Европейского Союза и осуществляющие закрытый цикл производства на собственных бойнях.

Обязательным условием открытия рынка является проведение лабораторных исследований десяти проб сыворотки крови в сертифицированных лабораториях ЕС.

После получения результатов, подтверждающих соответствие продукции установленным стандартам безопасности, каждая конкретная мощность сможет начать отгрузку товара.

Дальнейшее взаимодействие

Украинская сторона уже приступила к выполнению согласованного алгоритма и направила репрезентативное количество образцов в европейскую лабораторию для анализа.

Как только экспорт будет возобновлен, компетентные органы двух стран дополнительно согласуют условия и частоту проведения регулярных лабораторных исследований в будущем.

Обе стороны подтвердили готовность к прозрачному диалогу по укреплению доверия и стабильному развитию торговли пищевой продукцией между государствами.

Напомним, правительство готовит проект постановления о введении режима лицензирования импорта винограда, вина и спирта из Молдовы. Это решение является ответом на ограничение молдавской стороны по экспорту украинского мяса птицы, субпродуктов и продукции, содержащей мясо птицы.