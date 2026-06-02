В мае таможня пополнила госбюджет почти на 69 миллиардов гривен

гривны
В октябре на пенсионные выплаты направлено 68,5 млрд. гривен. / Shutterstock

По результатам работы в мае 2026 Государственная таможенная служба Украины (ГТСУ) перечислила в государственный бюджет 68,9 млрд грн таможенных платежей. Этот показатель на 13,3 млрд грн или на 24% превышает сумму, которую собрали в мае 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ГТСУ.

Всего с начала 2026 года в государственный бюджет поступило около 342 млрд грн таможенных платежей.

Для сравнения, в предыдущие месяцы текущего года фиксировались более высокие объемы поступлений. В апреле 2026 года в бюджет Украины поступило 73,9 млрд грн таможенных платежей, что на 20,7 млрд грн или на 38,9% больше по сравнению с апрелем 2025 года. В марте 2026 года Государственная таможенная служба перечислила 79 млрд грн, что на 21,4 млрд грн, или на 37,1% больше показателя марта 2025 года.

По итогам первого квартала в государственный бюджет направлено почти 199,2 млрд грн таможенных платежей. Фактические перечисления за три месяца текущего года на 1,7 млрд. грн. превысили запланированные показатели.

Напомним, в феврале 2026 года Гостаможслужба перечислила в государственный бюджет 63,9 млрд грн таможенных платежей, выполнив план на 102,3%. Этот показатель на 16,2 млрд. грн. превышает результаты февраля прошлого года и на 7,7 млрд. грн. — показатели января текущего года.

Автор:
Татьяна Ковальчук