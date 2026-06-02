НАБУ и САП разоблачили схему завладения 170 млн грн во время строительства ГАЭС в Николаевской области

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили коррупционную схему завладения деньгами государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом". События происходили во время строительства объекта критической инфраструктуры в Николаевской области — Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Детали дела

Следствие установило, что работы по достройке объекта выполняла компания организатора схемы. Предприятие систематически нарушало сроки выполнения работ, а впоследствии к нему приступили к процедуре банкротства. Несмотря на это, чиновники "Энергоатома" заключали с фирмой дополнительные соглашения. В общей сложности было подписано более 70 таких документов, в которых меняли перечень, объемы и сроки выполнения работ. Сотрудничество продолжалось из-за влияния фактического собственника компании на представителей государственного предприятия.

При выполнении одного из таких дополнительных соглашений стороны оформили покупку комплекта оборудования для автоматизированной системы управления ГАЭС. Общая стоимость закупки составила более 305 млн. грн. Поставку оборудования реализовали через подконтрольную организатору иностранную фирму. Это позволило участникам схемы искусственно увеличить цену оборудования почти на 170 млн. грн.

Подозрение по этому делу получили два человека:

организатор схемы, являющийся фактическим владельцем группы компаний;

бывший руководитель отдела обособленного подразделения "Атомпроектинжиниринг" государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом".

Правоохранители квалифицировали действия фигурантов по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса. Организатор схемы был задержан в соответствии с требованиями статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время ведутся следственные действия по установлению других лиц, которые могут быть причастны к этой деятельности.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю Службы восстановления Львовской области (бывшая САД) в нецелевом использовании почти 94 млн грн бюджетных средств.