Дело о фиктивных контрактах на миллионы: НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в "Укроборонпроме"

НАБУ и САП разоблачили группу лиц, которые за 2014–2019 годы завладели средствами предприятий “Укроборонпрома” на сумму более 32 млн грн. Схема базировалась на оплате услуг иностранным компаниям-посредникам, фактически не выполнявшим никаких работ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным следствия, механизм коррупционной схемы заключался в привлечении иностранных компаний-посредников для выполнения контрактов по продаже продукции военного назначения за границу. Компании, зарегистрированные в Великобритании и Чехии, получали оплату за фактически не предоставляемые услуги. Всю работу по этим контрактам выполняли штатные сотрудники украинского государственного предприятия-спецэкспортера.

За пять лет иностранным посредникам перечислили более 560 тысяч долларов и около 670 тысяч евро. Эти суммы в эквиваленте составляют 13,3 млн. грн. и 19,3 млн. грн. соответственно. Деньги проходили через счета фиктивных фирм и распределялись между участниками группы.

Кроме завершенных транзакций, правоохранители задокументировали попытку вывести еще 19,1 млн. грн. в период 2016-2019 годов. Должностные лица подготовили документы на оплату услуг иностранным фирмам на сумму 172 тысяч долларов и 500 тысяч евро. Однако выплаты прекратили, когда участники схемы узнали об активных следственных действиях НАБУ по аналогичным правонарушениям.

В настоящее время статус подозреваемых получили три человека. Среди них бывший директор государственного предприятия, который сейчас занимает должность заместителя генерального директора АО "Украинская оборонная промышленность". Также подозрение объявлено бывшему советнику директора предприятия-спецэкспортера и бенефициару частной компании.

Напомним, в июле 2025 года НАБУ и САП завершили дело о коррупции в "Укроборонпроме" на 146 млн грн .