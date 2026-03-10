Справа про фіктивні контракти на мільйони: НАБУ і САП викрили корупційну схему в "Укроборонпромі"

НАБУ і САП викрили групу осіб, які протягом 2014–2019 років заволоділи коштами підприємств Укроборонпрому на суму понад 32 млн грн. Схема базувалася на оплаті послуг іноземним компаніям-посередникам, які фактично не виконували жодних робіт.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

За даними слідства, механізм корупційної схеми полягав у залученні іноземних компаній-посередників для виконання контрактів з продажу продукції військового призначення за кордон. Компанії, зареєстровані у Великій Британії та Чехії, отримували оплату за послуги, які фактично не надавалися. Всю роботу за цими контрактами виконували штатні співробітники українського державного підприємства-спецекспортера.

За п’ять років іноземним посередникам перерахували понад 560 тисяч доларів та майже 670 тисяч євро. Ці суми в еквіваленті складають 13,3 млн грн та 19,3 млн грн відповідно. Гроші проходили через рахунки фіктивних фірм і розподілялися між учасниками групи.

Окрім завершених транзакцій, правоохоронці задокументували спробу вивести ще 19,1 млн грн у період 2016–2019 років. Службові особи підготували документи на оплату послуг іноземним фірмам на суму 172 тисячі доларів та 500 тисяч євро. Проте виплати припинили, коли учасники схеми дізналися про активні слідчі дії НАБУ щодо аналогічних правопорушень.

Наразі статус підозрюваних отримали троє осіб. Серед них — колишній директор державного підприємства, який зараз обіймає посаду заступника генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість". Також підозру оголошено колишньому раднику директора підприємства-спецекспортера та бенефіціару приватної компанії.

Нагадаємо,у липні 2025 року НАБУ і САП завершили справу про корупцію в "Укроборонпромі" на 146 млн грн.