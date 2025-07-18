НАБУ і САП завершили справу про корупцію в "Укроборонпромі" на 146 млн грн: що відомо

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування справи про заволодіння 146 млн грн, які були сплачені за ненадані послуги.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Слідчі повідомили п’ятьом членам організованої групи про зміну раніше повідомленої підозри у заволодінні коштами державних підприємств, учасників концерну "Укроборонпром".

Що відомо про справу?

Оборудку викрили у лютому 2025 року. За даними детективів, схема полягала у штучному залученні державним підприємством, що здійснювало експорт продукції військового призначення українського виробництва, двох компаній-нерезидентів для виконання посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах. Водночас фактично вся робота здійснювалася штатними співробітниками державного підприємства.

"Впродовж 2016-2019 років держпідприємство сплатило 146 млн грн за послуги, які фактично не надавалися. Ці кошти проходили через рахунки фіктивних компаній та в подальшому розподілялися між учасниками злочинної групи", — пояснили в НАБУ.

У Бюро уточнили, що серед підозрюваних — колишні службові особи державних підприємств та бенефіціар приватних компаній.

Нагадаємо, на початку липня НАБУ склало адміністративний протокол на одного із заступників міністра енергетики за відмову надати інформацію про реалізовані та заплановані міжнародні проєкти у сфері енергетики.