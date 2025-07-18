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НАБУ и САП завершили дело о коррупции в "Укроборонпроме" на 146 млн грн: что известно

табличка НАБУ
НАБУ и САП завершили дело о коррупции. / НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование дела о завладении 146 млн грн, уплаченных за неоказанные услуги.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НАБУ.

Следователи сообщили пяти членам организованной группы об изменении ранее уведомленного подозрения в завладении средствами государственных предприятий, участников концерна "Укроборонпром".

Что известно о деле?

Сделку разоблачили в феврале 2025 года. По данным детективов, схема заключалась в искусственном привлечении государственным предприятием, осуществлявшим экспорт продукции военного назначения украинского производства, двух компаний-нерезидентов для выполнения посреднических услуг во внешнеэкономических контрактах. В то же время, фактически вся работа осуществлялась штатными сотрудниками государственного предприятия.

"В течение 2016-2019 годов госпредприятие уплатило 146 млн грн за услуги, которые фактически не предоставлялись. Эти средства проходили через счета фиктивных компаний и в дальнейшем распределялись между участниками преступной группы", - пояснили в НАБУ.

В Бюро уточнили, что среди подозреваемых – бывшие должностные лица государственных предприятий и бенефициар частных компаний.

Напомним, в начале июля НАБУ составило административный протокол на одного из заместителей министра энергетики за отказ предоставить информацию о реализованных и запланированных международных проектах в сфере энергетики.

Автор:
Татьяна Ковальчук