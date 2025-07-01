НАБУ расследует отказ заместителя главы Минэнерго предоставить данные о международной помощи

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) составило административный протокол на одного из заместителей министра энергетики за отказ предоставить информацию о реализованных и запланированных международных проектах в сфере энергетики.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НАБУ.

Протокол на заместителя министра энергетики

НАБУ составило административный протокол в отношении замминистра Минэнерго. Чиновник отказался предоставить информацию по официальному запросу НАБУ о реализованных и запланированных проектах в сфере энергетики, финансируемых международными партнерами.

Речь идет о больших объемах технической помощи, поступающих в Украину для восстановления и поддержки энергетической инфраструктуры. Предоставление этой информации необходимо для выявления возможных коррупционных рисков при распределении и использовании международной помощи.

Отказ предоставить информацию нарушает законодательство и препятствует работе НАБУ.

О ком идет речь

По информации источников Нефтерынка в Кабинете министров, вероятно, речь идет о Романе Андараке, занимающем пост заместителя министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития с 21 мая 2024 года.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении 5 лицам, причастным к завладению средствами АО "Укрзализныця" на сумму более 15 млн грн во время публичных закупок красок и линолеума .