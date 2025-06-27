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Коррупция в "Укрзализныце": разоблачены миллионные хищения на красках и линолеуме
НАБУ и САП сообщили о подозрении 5 лицам, причастным к завладению средствами АО "Укрзализныця" на сумму более 15 млн грн во время публичных закупок красок и линолеума.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службы НАБУ и САП.
По данным следствия, в 2022 году организатор группы через подконтрольных должностных лиц филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" создал условия для определения заранее согласованных обществ победителями упрощенных закупок красок и линолеума для нужд УЗ.
Если в тендере участвовала неподконтрольная компания или ценовое предложение было слишком низким, его отменяли.
В дальнейшем между АО "Укрзализныця" и обществами-победителями заключались соответствующие договоры, при этом стоимость поставки красок и линолеума была значительно завышена.
Из-за такой схемы с сентября 2022 г. до апреля 2023 г. "Укрзализныця" понесла убытки на сумму более 15 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению.
Кому сообщили о подозрении
О подозрении сообщили 5 лицам:
- организатору группы;
- двум представителям предприятий поставщиков;
- бывшему заместителю филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця";
- менеджеру – начальнику отдела обеспечения материалами для эксплуатационной деятельности филиала "ЦЗО" АО "Укрзализныця".
Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Напомним, САП направила в суд обвинительный акт в отношении чиновника АО "Укрзализныця", а также владельца и руководителя коммерческого общества. Их подозревают в хищении 11,8 млн грн на закупках каменного угля.