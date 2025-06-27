Корупція в "Укрзалізниці": викрито мільйонні розкрадання на фарбах та лінолеумі

НАБУ та САП повідомили про підозру 5 особам, причетним до заволодіння коштами АТ "Укрзалізниця" на суму понад 15 млн грн під час публічних закупівель фарб та лінолеуму.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужби НАБУ та САП.

За даними слідства, у 2022 році організатор групи через підконтрольних службових осіб філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" створив умови для визначення наперед узгоджених товариств переможцями спрощених закупівель фарб та лінолеуму для потреб УЗ.

Якщо в тендері брала участь непідконтрольна компанія або цінова пропозиція була занизькою, його скасовували.

У подальшому між АТ "Укрзалізниця" та товариствами-переможцями укладались відповідні договори, при цьому вартість поставки фарб та лінолеуму була значно завищена.

Через таку схему з вересня 2022 р. до квітня 2023 р. "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму понад 15 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Кому повідомили про підозру

Наразі про підозру повідомили 5 особам:

організатору групи;

двом представникам підприємств постачальників;

колишньому заступнику філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця";

менеджеру – начальнику відділу забезпечення матеріалами для експлуатаційної діяльності філії "ЦЗВ" АТ "Укрзалізниця".

Дії усіх підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагадаємо, САП направила до суду обвинувальний акт стосовно чиновника АТ "Укрзалізниця", а також власника та керівника комерційного товариства. Їх підозрюють у розкрадання 11,8 млн грн на закупівлях кам’яного вугілля.