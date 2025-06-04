Чиновника "Укрзалізниці" судитимуть за розкрадання 11,8 млн грн на закупівлях кам’яного вугілля

Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно чиновника АТ "Укрзалізниця", а також власника та керівника комерційного товариства за обвинуваченням у заволодінні грошовими коштами логістичної компанії.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними слідства, у 2018 році вказаними особами (у співучасті з заступником директора філії Центру забезпечення виробництва АТ «Укрзалізниця», матеріали стосовно якого розслідуються окремо) під час оголошення та проведення 6 процедур закупівлі цієї філією кам’яного вугілля було сформовано дискримінаційні умови, що забезпечили перемогу раніше визначених комерційних структур та у подальшому забезпечили визнання переможцем і укладення договорів поставки з товариством, яке запропонувало найбільшу ціну за продукцію.

За результатами проведених слідчих дій та згідно отриманих висновків судових експертиз встановлено, що таким чином "Укрзалізницею" завищено витрати на придбання кам’яного вугілля на суму понад 11,8 млн гривень.

Дії службової особи АТ «Укрзалізниця» та представників комерційного товариства кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

В САП зауважують, що,досудове розслідування розпочато за заявою громадської організації з приводу наявних у системі Prozorro відомостей про закупівлю вугілля за явно завищеними цінами.

Раніше колегія суддів Вищого антикорупційного суду призначила тюремні строки колишньому начальнику Центру забезпечення виробництва "Укрзалізниці" та представнику комерційної структури через махінації із закупівлями дизельного пального.