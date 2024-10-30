Представнику WOG та посадовцю "Укрзалізниці" дали тюремні строки за маніпуляції з дизелем на 103 мільйони

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 29 жовтня оголосила вирок колишньому начальнику Центру забезпечення виробництва "Укрзалізниці" та представнику комерційної структури, призначивши реальтні тюремні строки. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Розслідування Національного антикорупційного бюро було встановлено, що на початку 2017 року посадовці УЗ вжили узгоджених дій для того, щоб один із постачальників дизельного пального отримав безпідставне підвищення ціни на нього. Це дозволило йому збільшити свій прибуток на загальну суму 102,79 мільйона гривень.

Більше того, виявилося, що попри наявність чинних попередніх контрактів, які дозволяли держкомпанії продовжувати отримувати пальне за нижчими цінами, її службові особи умисно наполягли на виконанні поставок саме за новими, вищими на 15-20%, розцінками.

Обох фігурантів визнано винним у зловживанні службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (частина 2 статті 364 Кримінального кодексу). Організатором злочину (частина 3 статтв 27 КК) слідство та суд визнали саме представника комерційної структури.

Останньому призначили покарання у п'ять років і п'ять місяців позбавлення волі, а експосадовцю УЗ - три роки та один місяць позбавлення волі. Обох також на три роки позбавили права обіймати посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а також оштрафували. Крім того, ВАКС задовольнив цивільний позов "Укрзалізниці" та постановив стягнути з обвинувачених зазначену суму завданої шкоди.

Нагадаємо, що про підозру фігурантам було повідомлено ще до повномасштабної війни, в травні 2021 року. Ця справа стала четвертим епізодом викритої НАБУ схеми, що діяла у 2015-2017 роках на УЗ за участі однієї і тієї ж компанії з продажу нафтопродуктів.

Йшлося про ТОВ "ВОГ Аеро Джет", афілійоване з відомою мережею АЗС WOG. Організатором корупційної схеми, відповідно, називали колишнього вже заступника керівника WOG Анатолія Савича, який був оголошений у розшук в Україні ще в 2018 році. Пізніше його заочно заарештували та оголосили в міжнародний розшук.

Зазначена справа стосувалася того, що ЦЗВ уклав з "ВОГ Аеро Джет" низку договорів на закупівлю 55 тисяч тонн дизпалива за ціною від 18,5 до 19 тисяч гривень за тонну. Однак від замовлення за цими договорами філія УЗ згодом відмовилася, замовивши у тієї ж компанії паливо вже за 21,3-22,2 тисячі гривень за тонну.

Учасники схеми уклали низку додаткових угод, якими ціну дизпалива було збільшено. Ці дії, як виявило НАБУ, підозрювані приховували за допомогою маніпуляцій із довідками щодо коливань цін на ринку палива. Справу передали до суду в серпні 2022 року.

В свою чергу, другим фігурантом, щодо якого винесено вирок, як повідомляє видання "Слово і діло", є не ексначальник ЦЗВ, а ексначальник управління обліку нафтопродуктів та складського господарства ЦЗВ - Валерій Нікіфоров.

В свою чергу, ексначальник цієї філії УЗ Віталій Цвігун, який теж фігурував у справі, раніше попросив ВАКС виокремити матеріали щодо себе в окреме провадження, на що суд 12 вересня цього року погодився. Захист Цвігуна просив про це через те, що сам він був мобілізований.