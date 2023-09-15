В Києві бізнесмена викрили на обкраданні "Укрзалізниці": поставив непридатні запчастини для тепловозів

Столичні правоохоронці викрили директора компанії-постачальника запчастин для тепловозів для "Укрзалізниці" на розкраданні 1,5 мільйона гривень. Про це повідомляють Головне управління поліції в Києві, міська прокуратура та сама УЗ.

Слідством встановлено, що між компанією підозрюваного та "Укрзалізницею" у 2022 році було укладено договір щодо поставки запасних частин до дизельних двигунів тепловозів, а саме 98 нових кришок до циліндрів, вартість яких становить 93,6 тисячі гривень за одиницю.

Однак, директор ТОВ, 36-річний мешканець Запоріжжя, поставив частину товару, який має ознаки попереднього використання та не відповідає технічним вимогам. Використання такого товару в подальшому могло спричинити вихід локомотивів з ладу. Відтак, на рахунки фірми постачальника було безпідставно перераховано грошові кошти. Збитки склали 1,48 мільйона гривень.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Фото: ГУНП в Києві

Викрили схему слідчі Печерського управління поліції Києва за оперативного супроводження співробітників Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури і за співпраці з апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці".

Нагадаємо також, що у червні Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру в розкраданні на закупівлі газу понад 206 мільйонів гривень чотирьом особам, серед яких два керівника філії "Центр забезпечення виробництва" УЗ, фактичний власник компанії-постачальника та посередник.