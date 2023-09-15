В Киеве бизнесмена поймали на обворовывании "Укрзализныци": поставил непригодные запчасти для тепловозов

Столичные правоохранители разоблачили директора компании-поставщика запчастей для тепловозов для "Укрзализныци" на хищении 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщают Главное управление полиции в Киеве, городская прокуратура и сама УЗ.

Следствием установлено, что между компанией подозреваемого и "Укрзализныцей" в 2022 году был заключен договор на поставку запасных частей к дизельным двигателям тепловозов, а именно 98 новых крышек к цилиндрам, стоимость которых составляет 93,6 тысячи гривен за единицу.

Однако директор ООО, 36-летний житель Запорожья, поставил часть товара, который имеет признаки предварительного использования и не отвечает техническим требованиям. Использование такого товара в дальнейшем могло повлечь за собой выход локомотивов из строя. Соответственно, на счета фирмы поставщика были безосновательно перечислены денежные средства. Ущерб составил 1,48 миллиона гривен.

Мужчине сообщили о подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Фигуранту грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Фото: ГУНП в Киеве

Разоблачили схему следователи Печерского управления полиции Киева при оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры и при сотрудничестве с аппаратом директора по экономической и информационной безопасности "Укрзализныци".

Напомним также, что в июне Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении в хищении на закупке газа более 206 миллионов гривен четырем лицам, среди которых два руководителя филиала "Центр обеспечения производства" УЗ, фактический владелец компании-поставщика и посредник.