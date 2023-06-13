В Одесской области поймали железнодорожников, сливавших дизтопливо с локомотивов для продажи "налево" (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция прекратила деятельность преступной группировки, занимавшейся в Одесской области хищениями дизельного топлива: нарушители сливали его с железнодорожных локомотивов и продавали по месту жительства. Об этом сообщает областное управление полиции.

Отмечается, что около полугода правоохранители проводили тщательную оперативно-следственную разработку по выявлению и документированию действий преступной группировки, в состав которой, как выяснилось, входили жители Болградского района и действующие работники локомотивного депо в Арцизе.

Правоохранители выяснили, что с целью воровства топлива работники тепловозов вносили ложные сведения в маршрутные листы, в которых сознательно завышали объемы выполненных маневровых работ и показатели расхода дизеля.

Разницу они, повреждая оборудование и вмешиваясь в работу топливной системы тепловозов, сливали в канистры, которые на маршруте следования им передавали сообщники, и сбрасывали для дальнейшей продажи.

По данным правоохранителей, все участники преступной схемы имели четко распределенные роли: кто занимался транспортировкой пустых емкостей и другого оборудования для сливания топлива из топливной системы тепловозов, кто - непосредственным сливом горючего, кто - сбором емкостей с похищенным горючим, сброшенных с железнодорожного транспорта, а кто - транспортировкой до места хранения.

По данным самой УЗ, сотрудников депо "Арциз" совместно с работниками локомотивных бригад депо "Одесса-Сортировочная" поймали на том, что они слили из опломбированных топливных систем 1290 литров (1073 кг) дизтоплива, которым были наполнены 43 пластиковых канистры. Для слива горючего использовался электрический насос и резиновые шланги.

Чтобы задокументировать противоправную деятельность преступной группировки и помешать ее продолжению, полицейские одновременно провели обыски по местам проживания лиц, проверявшихся на причастность к преступлению, в их транспортных средствах, местах хранения похищенного топлива, в административных зданиях оборотного локомотивного депо и на самих тепловозах.

Правоохранители же в ходе обысков изъяли уже гораздо больше дизтоплива, добытого преступным путем - 10288 литров (8560 кг) на сумму 470 тысяч гривен; а также деньги, вырученные за топливо; контейнеры с насосами, шлангами и прочими устройствами для перекачки дизеля; резервуары для горючего, мобильные терминалы, компьютерное оборудование, техническую документацию, черновые записи и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Фото: ГУНП в Одесской области Фото: ГУНП в Одесской области Фото: ГУНП в Одесской области Фото: ГУНП в Одесской области Фото: ГУНП в Одесской области Фото: ГУНП в Одесской области Фото: ГУНП в Одесской области Фото: ГУНП в Одесской области Фото: ГУНП в Одесской области

Мероприятия проводили оперативники отдела по борьбе с преступлениями, совершенными на железнодорожном и воздушном транспорте, управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области и следователи отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 при содействии сотрудников аппарата директора по экономической и информационной безопасности "Укрзализныци", службы энергоменеджмента НЭР и руководства локомотивного депо "Одесса-Сортировочная".

При процессуальном руководстве Приморской окружной прокуратуры Одессы и Одесской областной прокуратуры нескольким фигурантам в итоге сообщили о подозрении по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса (кража в крупных размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения по предварительному сговору группой лиц). Подозреваемые задержаны. В отношении них судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним также, что воруют в структурах "Укрзализныци" не только топливо, но и полезные ископаемые: в частности, недавно поймали на продаже добытой породы "налево" должностных лиц карьера УЗ в Черкасской области. Ранее же сообщалось о растрате десятков тысяч тонн песка экс-руководителем песчаного карьера на Волыни, также принадлежащего УЗ.