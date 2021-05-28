СБУ поймала чиновников УЗ, сливавших дизтопливо с локомотивов для продажи "налево" (ВИДЕО)

Сотрудники управления Службы безопасности Украины в Николаевской области с привлечением спецназа задержали трех должностных лиц "Укрзализныци" и четырех представителей криминальных кругов, сговорившихся для налаживания схемы по незаконной продаже дизельного топлива, сливаемого с локомотивов.

Как говорится в сообщении спецслужбы, ежемесячно они сливали из локомотивов в депо 100-150 тонн дизтоплива и продавали его через подконтрольные АЗС.

Ежемесячный ущерб от такой деятельности оценивается в 50 тысяч долларов. При этом в СБУ подчеркивают, что недостаток горючего мог привести к срывам перевозок железнодорожным транспортом.

По имеющейся информации, группировка действовала с декабря 2020 года. В ходе обысков изъято похищенное топливо на сумму более 1,7 млн грн.

Дело расследуется по части 3 статьи 185, части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении участникам группировки о подозрении.

Напомним, что ранее запорожские налоговики накрыли нефтебазу с некачественным дизтопливом на 21 млн грн. До этого СБУ разоблачила сеть трейдеров и АЗС, торговавших некачественным топливом в Ивано-Франковской области.

В начале мая спецслужба сообщила, что накрыла нелегальный завод по производству дизтоплива под Днепром, контрафактная продукция которого сбывалась через АЗС в крупнейших городах Днепропетровской и Полтавской областей. Еще один мини-НПЗ спецслужба прикрыла накануне в Кировоградской области.