СБУ накрыла ивано-франковскую сеть АЗС, торговавшую контрафактом (ФОТО)

Служба безопасности Украины разоблачила сеть трейдеров и АЗС, торговавших некачественным топливом. Как говорится в сообщении спецслужбы, в схеме были задействованы три зарегистрированных в западных областях Украины предприятия и восемь АЗС на территории Ивано-Франковской области.

Оперативники спецслужбы установили, что дельцы, кроме официальной торговли сертифицированным товаром, закупали некачественное топливо на подпольных нефтеперерабатывающих заводах. По оперативным данным, владелец сети АЗС с Прикарпатья также закупал некачественное топливо напрямую с подпольных заводов.

Клиентами дельцов были как рядовые водители, так и предприятия критической инфраструктуры. Кроме того, оперативники установили, что автозаправочные станции, где вместе с сертифицированным горючим реализовывали контрафакт, не имели всех необходимых для работы оформленных надлежащим образом документов.

В ходе обысков в офисе фирмы-владельца АЗС, хранилищах нефтепродуктов предприятий-поставщиков и сети АЗС правоохранители изъяли записи черновой бухгалтерии, подтверждающие противоправную деятельность; печати; а также почти 150 тысяч литров дизтоплива и бензина ориентировочной стоимостью 4,7 млн грн.

На изъятое топливо наложен арест. После завершения экспертиз отобранных образцов горючего и других необходимых следственных действий планируется сообщение о подозрении организаторам данной деятельности. Следствие ведется по статьям 204 и 209 Уголовного кодекса.

Документирование противоправной деятельности осуществляет управление СБУ в Ивано-Франковской области при координации с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, в начале мая СБУ сообщила, что накрыла нелегальный завод по производству дизтоплива под Днепром, продукция которого сбывалась контрафактная через АЗС в крупнейших городах Днепропетровской и Полтавской областей. Еще один мини-НПЗ спецслужба прикрыла накануне в Кировоградской области.

18 мая СБУ сообщила о пресечении масштабной схемы по нелегальному импорту в Украину топлива из Беларуси и России. Причем один из обысков в рамках ее расследования прошел в доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко.