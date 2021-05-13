Гетманцев не исключает смену кадров в ГФС и ГНС из-за провала борьбы с теневым сектором

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев не удовлетворен результатами полуторагодичной борьбы исполнительной власти с контрабандой, нелегальным оборотом алкоголя и табака.

Об этом Гетманцев сказал в интервью ИА "Интерфакс-Украина".

Глава финансового комитета Рады констатировал, что наряду с небольшими подвижками относительно зачистки рынка от нелегальных мини-НПЗ и так называемых "бочек" (за последние полтора года, благодаря активному содействию Генпрокуратуры, ликвидировано около 1000 АЗС, торгующих без разрешительных документов), органы исполнительной власти продолжают закрывать глаза на теневые обороты алкогольной и табачной продукции.

"Мы занимаемся проблемой детенизации рынка подакцизных товаров. Это не только топливо, но и алкоголь, табак. Мы еще проведем отдельный комитет по алкоголю, отельный — по табаку. Занимаемся этими проблемами уже полтора года. К сожалению, наши достижения не свидетельствуют об окончательном решении проблемы. В решении комитета будут определены конкретные шаги, которые, по нашему мнению, должна сделать исполнительная власть, и в первую очередь — правоохранительные органы", — отметил Гетманцев.

Он подчеркнул, что компетенции, все необходимые рычаги и ответственность за наведение порядка на рынках подакцизных товаров в полной мере лежит на фискальной и налоговой службах. Однако руководство последних уклоняется от выполнения своих должностных обязанностей, игнорируя реализацию решений профильного парламентского комитета.

"Мы имеем информацию с конкретными адресами заводов, которые производят нелегальное топливо. Мы требуем прекращения этой деятельности… Во-вторых, мы демонстрировали чеки на комитете, которые свидетельствуют, что крупные сети АЗС реализуют топливо "в темную", а потом используют НДС в "скрутках". Мы требуем от налоговиков прекратить это", — заявил Гетманцев.

В случае, если правоохранительные структуры исполнительной власти не активизируют борьбу с теневой экономикой, Комитет будет настаивать на смене руководящего состава ГНС и ГФС.

"Мы будем рекомендовать правительству принимать кадровые решения. Если люди не способны выполнять эти задания, придут другие, кто сможет это сделать. Согласитесь, невозможно далее мириться с этим позорным явлением", — говорит глава комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике.

Даниил Гетманцев возлагает большие надежды на создаваемое Бюро экономической безопасности, которое получит все рычаги влияния для эффективной борьбы с теневой экономикой, и прежде всего с нелегальным оборотом топлива, контрафактного алкоголя и табака.

Он пояснил, что после подписания в марте 2021 года президентом соответствующего закона, на создание БЭБ отводится 6 месяцев. Новой структуре будут переданы полномочия СБУ и ГФС по расследованию экономических преступлений. По мнению Гетманцева, задержек со стороны Кабмина и ВРУ по техническим и нормативным вопросам формирования нового ведомства не возникнет и уже до конца года в Украине появится полноценная дееспособная структура по борьбе с теневым сектором.

"Однако у Верховной Рады есть еще одно задание — законопроект № 3939-1, который вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Без него Бюро не сможет работать", — подчеркнул Гетманцев, выразив надежду, что профильные комитеты Рады не станут затягивать с подготовкой документа ко второму чтению. Вместе с тем Гетманцев акцентировал внимание на важности учета и исправления ошибок, которые были допущены при формировании ГФС.

"Внимание общественности должно предохранить нас от создания органа по примеру ГФС с повторением всех его ошибок. Я очень рассчитываю на помощь общественности в формировании нового органа. При этом мы с вами должны понимать, сколько у нового органа врагов и насколько большим является желание дискредитировать его деятельность еще до момента создания. Ведь нормальная работа БЭБ означает конец "тени" в одно-двухгодичной перспективе", — резюмировал Гетманцев.