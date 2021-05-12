Политика и экономика 40 минут назад

В Украине создали Бюро экономической безопасности

Новое ведомство получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

12 мая Кабинет министров Украины на заседании принял постановление о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, БЭБ получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Глава правительства подчеркнул, что Бюро экономической безопасности обеспечит новый уровень взаимодействия бизнеса и власти, а все виды силового давления на бизнес уйдут в прошлое.

"Создание Бюро экономической безопасности — это новая страница в отношениях государства и бизнеса. Такой шаг — один из финальных на пути ликвидации налоговой милиции. БЭБ положит конец силовому давлению на бизнес и станет новым аналитическим подходом к расследованиям в сфере финансово-экономических преступлений", — написал Шмыгаль.

Читайте также:
Бизнес опасается, что Бюро экономической безопасности станет еще одним органом давления

22 марта президент Владимир Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности.

Напомним, что новый орган должен объединить в себе все подразделения по борьбе с экономическими подразделениями всех правоохранительных органов. Предполагается, что он будет больше внимания уделять аналитической работе, что позволит снизить давление на бизнес и улучшить инвестиционный климат в Украине.

Принятие закона о создании органа финансовых расследований является частью международных обязательств Украины, в частности, по программе stand by Международного валютного фонда и программе макрофинансовой помощи Евросоюза.

Документ был одобрен Радой в первом чтении 3 сентября 2020 года, спустя два дня после внесения, а в целом принят 28 января 2021-го. Его инициаторами числились 13 депутатов (почти все от "Слуги народа"), в том числе глава профильного комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Источник фото: Depositphotos.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Всех записавшихся на вакцинацию от Covid-19 через "Дію" будут прививать по выходным
Всех записавшихся на вакцинацию от Covid-19 через "Дію" будут прививать по выходным
За месяц предприятия украинского автопрома увеличили производство на треть
За месяц предприятия украинского автопрома увеличили производство на треть
США хотят обложить пошлинами украинскую арматуру
США хотят обложить пошлинами украинскую арматуру
Загрузка...
Новое видео
Борис Шестопалов: Что сегодня делает бизнес более устойчивым?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Нефтяной госхолдинг. Сможет ли Витренко объединить активы "Укрнафты" и "Укртатнафты"

  3. Медведчук заявил, что не собирается прятаться от СБУ: "Я нахожусь в Украине"

  4. Козак сбежал в Россию — СБУ

  5. Госавиаслужба заблокировала лоукостеру SkyUp полеты по 33 маршрутам

Ивент
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
Понад 10 тисяч глядачів дізналися, як будувати сталий бізнес та які для цього потрібні інструменти
Загрузка...