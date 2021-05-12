В Украине создали Бюро экономической безопасности

12 мая Кабинет министров Украины на заседании принял постановление о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, БЭБ получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.

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Глава правительства подчеркнул, что Бюро экономической безопасности обеспечит новый уровень взаимодействия бизнеса и власти, а все виды силового давления на бизнес уйдут в прошлое.

"Создание Бюро экономической безопасности — это новая страница в отношениях государства и бизнеса. Такой шаг — один из финальных на пути ликвидации налоговой милиции. БЭБ положит конец силовому давлению на бизнес и станет новым аналитическим подходом к расследованиям в сфере финансово-экономических преступлений", — написал Шмыгаль.

22 марта президент Владимир Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности.

Напомним, что новый орган должен объединить в себе все подразделения по борьбе с экономическими подразделениями всех правоохранительных органов. Предполагается, что он будет больше внимания уделять аналитической работе, что позволит снизить давление на бизнес и улучшить инвестиционный климат в Украине.

Принятие закона о создании органа финансовых расследований является частью международных обязательств Украины, в частности, по программе stand by Международного валютного фонда и программе макрофинансовой помощи Евросоюза.

Документ был одобрен Радой в первом чтении 3 сентября 2020 года, спустя два дня после внесения, а в целом принят 28 января 2021-го. Его инициаторами числились 13 депутатов (почти все от "Слуги народа"), в том числе глава профильного комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Источник фото: Depositphotos.