Президент Владимир Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности — новом центральном органе исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.

Как свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №3087-д сайте Верховной Рады, 22 марта документ был возвращен в парламент с подписью президента. Закону присвоен номер 1150-IX.

Напомним, что новый орган должен объединить в себе все подразделения по борьбе с экономическими подразделениями всех правоохранительных органов. Предполагается, что он будет больше внимания уделять аналитической работе, что позволит снизить давление на бизнес и улучшить инвестиционный климат в Украине.

При этом Государственная фискальная служба должна быть ликвидирована в шестимесячный срок после вступления этого закона в силу в момент его официального опубликования. Помимо этого, должен быть проведен аудит материальных ресурсов, вооружения и специальных средств ГФС и их передача БЭБ.

Кабинету министров рекомендовано принять меры для формирования конкурсной комиссии по назначению директора бюро, создания этого нового органа и его территориальных управлений. Открытый конкурс на занятие должностей в центральном аппарате БЭБ должен быть проведен в четырехмесячный срок со дня вступления закона в силу.

Как отмечало ранее Министерство финансов, принятие закона о создании органа финансовых расследований является частью международных обязательств Украины, в частности, по программе stand by Международного валютного фонда и программе макрофинансовой помощи Евросоюза.

Документ был одобрен Радой в первом чтении 3 сентября 2020 года — спустя два дня после внесения, а в целом принят 28 января 2021-го. Его инициаторами числились 13 депутатов (почти все — от "Слуги народа"), в том числе глава профильного комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.