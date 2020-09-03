Политика 50 минут назад

Рада начала создание в Украине Бюро экономической безопасности

Этот новый орган должен стать единственным по расследованию экономических преступлений

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Верховная Рада приняла в первом чтении закон о создании Бюро экономической безопасности.

Этот новый орган должен стать единственным, который будет заниматься расследованием экономических преступлений, передает hromadske.

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В частности, за соответствующее решение проголосовали 245 депутатов.

В документе говорится, что Бюро должно противодействовать уголовным правонарушениям, которые негативно влияют на экономику, способствуют ее тенизации, утечке капитала и другим негативным явлениям, которые замедляют темпы экономического роста и угрожают национальным интересам в сфере экономики.

Предполагается, что если ведомство будет создано, то будет иметь территориальные подразделения, а его структуру должен определить президент.

Согласно документу, назначать директора нового органа также будет президент, но по представлению конкурсной комиссии. В то же время подчиняться Бюро будет Кабмину, а не президенту.

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Также законопроект запрещает передавать проведение расследований другим органам безопасности, если дело является в подследственности Национального антикоррупционного бюро или Бюро экономической безопасности.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас экономические правонарушения расследуют налоговая милиция, а также СБУ и Нацполиция.

Однако, если закон примут в целом, экономическими преступлениями будет заниматься только новосозданное Бюро, а остальные ведомства эти функции потеряют, налоговую милицию вообще расформируют.

Ранее в Национальной полиции Украины появился Департамент защиты интересов общества и государства. При этом информация о его структуре, количественном составе, функциях и полномочиях является якобы служебной, поэтому засекреченной от общества.

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