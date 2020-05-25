Общество 40 минут назад

Аваков создал тайный департамент полиции — Центр противодействия коррупции

Ни функции нового подразделения, ни его полномочия, ни структура не раскрываются

Арсен Аваков. Фото: ЦПК Арсен Аваков. Фото: ЦПК
Арсен Аваков. Фото: ЦПК

В Национальной полиции Украины появился Департамент защиты интересов общества и государства.

Как сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК), информация о его структуре, количественном составе, функциях и полномочиях является якобы служебной, поэтому засекреченной от общества.

Кратко и по делу в Telegram

На запрос ЦПК в Нацполиции ответили, что в ее составе создано новое подразделение — Департамент защиты интересов общества и государства. Ни его функции, ни полномочия, ни структура не раскрываются.

Напомним, в начале сентября прошлого года Кабинет министров Украины расформировал Департамент защиты экономики Нацполиции. В ЦПК заявляют, что это было сделано с громкими заявлениями о том, что полиция не должна вмешиваться в деятельность бизнеса.

Читайте также:
У Зеленского хотят убрать из Уголовного кодекса статью о фиктивном предпринимательстве

"Зато в Украине уже не первый год говорят и даже разрабатывают законопроекты о едином органе, который бы занимался экономическими расследованиями. Во время ликвидации Департамента экономики министр внутренних дел Арсен Аваков также отметил, что "время идет вперед", поэтому есть необходимость создания такого органа", — говорится в сообщении.

В ЦПК подчеркнули, что за полгода инициатива создания ведомства даже не приблизилась к реализации.

"Как нам, гражданам, узнать, что такое "интересы общества и государства"? Это может быть все, что угодно Авакову. Поэтому вполне вероятно, что полиция решила продолжить заниматься давлением на бизнес и экономику, но уже без Департамента защиты экономики, в ликвидации которого так пиарилась, а с помощью нового подразделения. По нашей информации, этот департамент унаследовал функции экономического, но покрывается за ширмой "служебной информации", — комментирует ситуацию председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.

В ЦПК добавили, что Президент Украины Владимир Зеленский и представители его команды неоднократно требовали создать новый независимый орган экономической безопасности. Президент подавал законопроект и потребовал принятия его до 2020 года.

"Однако обещания и попытки оказались тщетными. Зато фракция Зеленского "Слуга народа" удвоила финансирование одиозной налоговой милиции, которая уже несколько лет ждет своей ликвидации", — подытожили в ЦПК.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский назвал Авакова "мощным министром": "Его ответственность — дело Шеремета"
Зеленский назвал Авакова "мощным министром": "Его ответственность — дело Шеремета"
Запуск системы фотофиксации превышения скорости в Киеве отложили до 1 июня
Запуск системы фотофиксации превышения скорости в Киеве отложили до 1 июня
ГБР проверяет МВД и ГМС на причастность к утечке персональных данных украинцев
ГБР проверяет МВД и ГМС на причастность к утечке персональных данных украинцев
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Где сокращать, а куда инвестировать — опыт Finmap, Логистик Центр, Lechler Farm

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "За майбутнє": за чьи интересы поборется новая партия во главе с Игорем Палицей

  3. Аваков создал тайный департамент полиции — Центр противодействия коррупции

  4. Почему не все выйдут из самоизоляции и что делать бизнесу

  5. Минюст обнародовал ТОП-5 крупнейших должников по выплате зарплаты

Загрузка...