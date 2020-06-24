В Днепропетровской области дельцы "отмыли" порядка 450 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области прекратили деятельность центра минимизации платежей в бюджет, в течение которого с 2018 по 2020 годы через фиктивные предприятия было легализовано более 450 млн грн.

Как сообщает пресс-центр ГФС, в рамках досудебного расследования было установлено, что функционирование центра организовали несколько человек.

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В частности, эта группа проводила так называемые услуги по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора экономики Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Полтавской областей.

По данным ГФС, злоумышленники документально оформляли бестоварные финансовые операции. Затем, на счета предприятий с признаками фиктивности, переводились средства за якобы приобретенные товары и услуги от реального сектора экономики.

В дальнейшем, с расчетных счетов снимали наличные и передавали ее своим клиентам. За свои услуги злоумышленники получали 12% (от 450 млн грн).

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В ходе проведения санкционированных обысков изъяты оригиналы финансово-хозяйственных документов, около 200 печатей и штампов предприятий с признаками фиктивности, 147 тысяч грн наличных фиктивных субъектов хозяйствования и тому подобное.

На счетах фиктивных субъектов хозяйствования арестованы 625 тысяч грн.

Напомним, 28 апреля вступила в силу новая редакция закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Согласно новым требованиям, теперь при переводе денежных средств они должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе денег.