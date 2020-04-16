С 28 апреля НБУ ужесточает требования к денежным переводам

В Нацбанке напомнили, что согласно новым требованиям с 28 апреля при переводе денежных средств они должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе денег.

Регулятор пояснил, информация о плательщике и получателе должна содержать идентификацию и верификацию как плательщика, так и получателя средств.

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Новшества вводятся в связи с вступлением в силу Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

При этом новые требования не будут распространяться на:

➡️ оплату жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);

➡️ оплату кредитов до 30 тыс. грн;

➡️ переводы для оплаты товаров и услуг с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

➡️ все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн;

➡️ снятие средств с собственного счета.

В Нацбанке пояснили, что такие операции являются низкорисковыми, поэтому не требуют особого внимания финансовых органов.

Ранее мы рассказывали, что для перевыпуска карты теперь не нужно идти в банк. Украинские банки продлевают срок действия карточек, срок которых истек во время карантина, на три месяца. Для этого держателю карты нужно просто позвонить в свой банк и следовать полученным инструкциям.