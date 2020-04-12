Украинцы на карантине тратят онлайн деньги на еду, такси и видеоигры

В марте 2020 года украинцы осуществили почти на треть больше интернет-операций (+29,3%), а расходы онлайн выросли в 2,7 раза. Об этом сообщили в Украинском процессинговом центре (UPC), где собрали данные на основе платежных карточек 24 банков в Украине, который обслуживает UPC, передает "Лига".

Средняя сумма оплат выросла до 1400 грн: год назад она составляла всего 500 грн, подчеркивают в UPC.

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"В связи с внедрением карантинных мер в Украине, держатели карточек стали больше и чаще покупать онлайн. Чаще всего держатели карт оплачивали коммунальные услуги, пополняли мобильные телефоны и платили видео-игры", — отмечают в UPC.

Стремительно росла интернет-оплата за продукты питания — объемы таких платежей удвоились, а количество увеличились на 126%. Далее идут платежи за заказ готовой еды: + 63% по количеству операций и на 93% выросла сумма чека.

В марте украинцы на 51% чаще оплачивали услуги такси и потратили на это на 46% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Тем временем, существенно уменьшились платежи за авиа и железнодорожные билеты: на 39% по количеству и 68% по сумме. Упали оплаты в онлайн-магазинах одежды — на 59% по количеству и на 19% в денежном эквиваленте.

Переводы с карты на карту занимают лишь 3,8% от общего количества финансовых операций. Но в марте наблюдалось увеличение количества таких переводов на 54%. А денежные обороты увеличились на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Средняя сумма перевода равнялась 2245 грн.

В целом в марте 2020 года количество операций по картам в Украине выросло на 8,6%, а денежные объемы операций увеличились на 10%, по сравнению с мартом 2019 года. Но общие темпы роста карточных транзакций в прошлом месяце значительно замедлились.

В прошлом месяце на одну активную карту (то есть платежная карточка, по которой осуществлена ​​хотя бы одна операция за последние 3 месяца — ред.) приходилось в среднем 9 финансовых операций (покупки и снятие наличных) на сумму 14 808 грн, сообщают в UPC.

"Ограничительные меры в связи с пандемией отразились на платежном поведении держателей карточек. Украинцы стали более экономными и в основном тратят средства на необходимые товары и услуги, чаще перечисляют на другие карты", — комментирует пресс-служба Украинского процессингового центра.

Однако, несмотря на продолжение карантинных мер, UPC прогнозирует уменьшение операций по картам в апреле.