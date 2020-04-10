Для перевыпуска карты теперь не нужно идти в банк — НБУ

Украинские банки продлевают срок действия карточек, срок которых истек во время карантина, на три месяца.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"Обратись в свой банк — по телефону или онлайн — и узнай подробности", — говорится в сообщении НБУ.

Ранее стало известно, что государственный ПриватБанк продлит действие карт для выплат (зарплатные, пенсионные, социальные карты) на 90 дней, если окончание срока действия карты приходится на период карантина.

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ПриватБанк с 18 марта 2020 года начал проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц только в безналичном формате: через мобильный банк Privat24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает банкам создать возможность для снятия наличных средств в торговых сетях через платежные терминалы получателям пенсий и помощи с банковских карт.

Как сообщалось ранее, украинцы получили возможность бесплатно оформлять платежную банковскую карту в смартфоне с помощью чат-бота в Viber. Такую услугу запустил украинский Concord bank, о чем сообщил руководитель группы разработчиков техуслуг банка Александр Дрозденко.