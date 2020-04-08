Политика и экономика 1 час назад

Кабмин предлагает организовать снятие денег с карт в кассах магазинов

На доработку этой инициативы правительство выделило два дня

Кабмин предлагает организовать снятие денег с карт в кассах магазинов Кабмин предлагает организовать снятие денег с карт в кассах магазинов
Фото: pixabay.com

Кабинет министров Украины предлагает банкам создать возможность для снятия наличных средств в торговых сетях через платежные терминалы получателям пенсий и помощи с банковских карт.

Такое предложение на заседании 8 апреля правительство предварительно поддержало с возможность доработать в течение двух суток.

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Так, по словам министра социальной политики Марины Лазебной, правительство, при поддержке 43 украинских банков и "Укрпочты", внедряет экспериментальный проект, в котором предлагает инструменты для совершения дистанционной оплаты за жилищно коммунальные услуги не выходя из дома.

"Каждый, кто получит пенсию или социальную выплату, будет проинформирован о возможности оплатить счета за коммунальные услуги через банковские организации или "Укрпочту". Кроме того, "Укрпочта" будет обеспечивать нашим гражданам возможность оплачивать за ЖКУ непосредственно у почтальона, во время получения денежной помощи или заказав такую услугу через телефоны горячей линии "Укрпочты", — отметила она.

Кроме того, по словам Лазебной, Кабмин сейчас предлагает, чтобы получение пенсий и соцвыплат было возможно в том числе через банковские организации денежным переводом. "В этом постановлении правительство также рекомендует банкам создать возможность для снятия наличных денег в торговых сетях через платежные терминалы получателям пенсии и помощи с банковских карт", — подытожила она.

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Напомним, что ранее Кабинет министров решил проиндексировать пенсии с мая 2020 года на 11%. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.

Кроме того, с 1 апреля начнутся ежемесячные выплаты по 500 грн людям, старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9205 грн. Также будут выплачивать единовременное пособие в 1000 грн для пенсионеров, пенсии которых меньше 5 тысяч грн. Что же касается индексации, то, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, средний размер повышения составит 260 грн.

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