В Кабмине объяснили, кто из пенсионеров получит доплаты к пенсиям

Кабинет министров решил проиндексировать пенсии с мая 2020 года на 11%. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.

Кроме того, с 1 апреля начнутся ежемесячные выплаты по 500 грн людям, старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9205 грн. Также будут выплачивать единовременное пособие в 1000 грн для пенсионеров, пенсии которых меньше 5 тысяч грн. Что же касается индексации, то, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, средний размер повышения составит 260 грн.

"Решение об индексации заложено в проект закона о бюджете. Поэтому ожидаем голосования наших депутатов и поддержки этого положения. Касательно выплаты 500 и тысячи гривен, мы принимаем. Будем поддерживать пенсионеров. Вместе с депутатами продолжаем работу над госбюджетом", — заявил Шмыгаль.

Премьер добавил, что рассчитывает на принятие поправок к госбюджету уже на следующей неделе.

Ранее Кабинет министров Украины планировал провести индексацию пенсий с 1 сентября 2020 года. Их средний размер должен был вырасти на 216 гривен, а до 2023 года — на 1200 гривен.

Напомним, 30 марта Верховная Рада собралась по требованию президента на внеочередное заседание, но депутаты отказались поддержать изменения в госбюджет на 2020 год, которые предложил Кабинет министров.