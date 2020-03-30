Политика и экономика 30 минут назад

Депутаты не смогли принять антикризисные изменения к госбюджету-2020

Парламент провалил целый список президентских инициатив

Депутаты не смогли принять антикризисные изменения к госбюджету-2020 Депутаты не смогли принять антикризисные изменения к госбюджету-2020
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Фото: Twitter Верховной Рады

Верховная Рада не смогла принять законопроект с поправками в государственный бюджет на 2020 год, для поддержки изменений не хватило 3 голосов.

Депутаты отправили изменения в госбюджет на доработку в профильный комитет.

Внеочередное заседание парламента, которое было созвано 30 марта по требованию президента Владимира Зеленского, провалилось. Нардепы уволили двух министров — Илью Емца и Игоря Уманского, но кандидатуры новых министров здравоохранения и финансов тоже не смогли получить необходимой поддержки.

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При этом, парламент поддержал несколько инициатив, не носивших принципиальный характер. Рада 312 голосами "За" разрешила применять для лечения коронавируса одобренные мировой практикой, но еще не зарегистрированные методы лечения этого заболевания. 

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Парламент также легализовал работу в комитетах в режиме видео-конференций.

После серии провальных голосований спикер Рады Дмитрий Разумков закрыл заседание парламента. Однако немного погодя он открыл следующее внеочередное заседание. Для участия в нем зарегистрировались 326 депутатов.

После этого нардепы проголосовали за законопроект, который должен обеспечить питание военнослужащих и Разумков закрыл уже второе, очень короткое, заседание.

Напомним, что 30 марта Верховная Рада собрана на заседание по требованию президента Владимира Зеленского.

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