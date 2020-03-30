Депутаты не смогли принять антикризисные изменения к госбюджету-2020

Верховная Рада не смогла принять законопроект с поправками в государственный бюджет на 2020 год, для поддержки изменений не хватило 3 голосов.

Депутаты отправили изменения в госбюджет на доработку в профильный комитет.

Внеочередное заседание парламента, которое было созвано 30 марта по требованию президента Владимира Зеленского, провалилось. Нардепы уволили двух министров — Илью Емца и Игоря Уманского, но кандидатуры новых министров здравоохранения и финансов тоже не смогли получить необходимой поддержки.

При этом, парламент поддержал несколько инициатив, не носивших принципиальный характер. Рада 312 голосами "За" разрешила применять для лечения коронавируса одобренные мировой практикой, но еще не зарегистрированные методы лечения этого заболевания.

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Парламент также легализовал работу в комитетах в режиме видео-конференций.

После серии провальных голосований спикер Рады Дмитрий Разумков закрыл заседание парламента. Однако немного погодя он открыл следующее внеочередное заседание. Для участия в нем зарегистрировались 326 депутатов.

После этого нардепы проголосовали за законопроект, который должен обеспечить питание военнослужащих и Разумков закрыл уже второе, очень короткое, заседание.

Напомним, что 30 марта Верховная Рада собрана на заседание по требованию президента Владимира Зеленского.