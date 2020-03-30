Политика 4 часа назад

Раду собирают на внеочередное заседание по требованию Зеленского (ДОКУМЕНТ)

Планируют сменить нескольких министров и внести поправки в госбюджет

Раду собирают на внеочередное заседание по требованию Зеленского (ДОКУМЕНТ) Раду собирают на внеочередное заседание по требованию Зеленского (ДОКУМЕНТ)
Фото: пресс-служба Верховной Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал парламент на внеочередное заседанние 30 марта.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Парламент созывается на 14:00 по требованию президента Вдадимира Зеленского.

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Депутаты планируют рассмотреть увольнение двух и назначение министров. Кабмин покидают министр здравохранения Илья Емец, министр финансов Игорь Уманский, на их места предлагают назначить Максима Степанова и Сергея Марченко соответственно. Кроме того, парламенту предлагают назначить Ольгу Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды. После назначения Кабмина Дениса Шмыгаля кресло министра энергетики оставалось вакантным.

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Также парламентарии собираются внести изменения в "антиркоронавирусное" законодательство. Речь идет об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением болезни, введение уголовной ответственности за незаконный вывоз из страны товаров противоэпидемического назначения.

Кроме того, нардепы должны будут принять поправки к закону о госбюджете на 2020 год.

Напомним, информация о том, что Емец и Уманский покидают правительство, не проработав в нем и нескольких месяцев, уже появлялась ранее в СМИ.

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