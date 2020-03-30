"Наши врачи не выдержат": пять основных посылов из обращения Зеленского к народу

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в воскресенье, 29 марта, выпустил очередное видеообращение о противодействии украинских властей эпидемии коронавирусной инфекции. В нем он рассказал о втором самолете, который привез из Китая 300 тысяч специальных респираторов и 5 тысяч защитных костюмов для врачей, военных и полицейских. Кроме того, он рассказал о нескольких сценариях развития событий в Украине, которые сегодня возможны.

Delo.ua выделило пять ключевых тезисов из обращения президента.

Три сценария, два из которых — катастрофа

Так, в первую очередь можно отметить три сценария развития событий, о которых рассказал президент. По его словам, первый предполагает, что вирусом заболеет 3-5% населения страны. Зеленский назвал эти цифры "болезненными", однако подчеркнул — такое развитие событий не станет катастрофой. Именно поэтому всем украинцам стоит продолжить самоизоляцию и не выходить на улицу без необходимости.

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Согласно второму сценарию, в Украине будет 25% заболевших, а третий предполагает, что заразятся 50% и более граждан. При этом оба варианта будут критичными для медицинской системы страны. Президент отметил, что украинские больницы и врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных.

Спасительные самолеты

Второй тезис, который можно отметить — со вторника, 31 марта, начинают работу два дополнительных самолета, которые будут регулярно доставлять средства защиты и медицинское оборудование. Рейсы будут продолжаться до тех пор, пока украинские аптеки и больницы не получат все необходимое. Стоит отметить, что в ночь на понедельник, 30 марта, самолет, по словам гаранта, снова вылетел в Китай за очередным грузом. В то же время ожидается прибытие отдельной доставкой ста тысяч ПЦР-тестов.

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Гостиницы под обсервацию

Третий пункт касается украинцев, которые не успели вернуться домой. Президент подчеркнул — их дальнейшее возвращение должно быть максимально безопасным для окружающих и предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию. В данный момент руководство страны готовит список соответствующих локаций, которыми могут стать украинские гостиницы. Каждый пункт для обязательной обсервации будет подготовлен в строгом соответствии с требованиями Министерства здравоохранения.

Всем учиться

Не оставил без внимания президент и вопрос образования. Четвертый его тезис касается дистанционного образования во время карантина. Так, уже в следующий в понедельник, 6 апреля, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", в рамках которого 40 педагогов из Киева станут учителями для всей Украины. Кроме того, Зеленский пообещал, что школьники смогут обучаться в Facebook и YouTube, а уроки каждое утро будут транслировать украинские телеканалы.

"За каждым классом будет закреплен один или несколько телеканалов. Их перечень, а также расписание уроков на неделю появится совсем скоро. Призываем родителей следить за новостями и стимулировать детей к просмотру. Собственно, присоединиться к этому познавательному контенту можно всей семьей", — добавил президент.

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"Затянуть пояса"

Наконец, пятый тезис посвящен внеочередному заседанию Верховной Рады, которое запланировано на 30 марта. В первую очередь гарант анонсировал принятие законов, которые должны привлечь от "международных финансовых партнеров поддержку в размере не менее десяти миллиардов долларов". Однако отдельно он коснулся изменениям в госбюджет, отметив, что первый вариант этих изменений был справедливо раскритикован обществом. Президент обещает максимально сократить зарплаты чиновников и судей, а также членов наблюдательных советов и руководства государственных предприятий. Выплаты врачам, которые борются с инфекцией будут увеличены, а расходы на развитие сохранятся. Напомним, что в предыдущей редакции большинство сокращений коснулось именно статьи развития.

"Максимально, насколько это возможно, правительство сохранило расходы на образование, спорт и культуру. Далеко не все удалось сохранить. Но это — временная экономия, только на время карантина. После его окончания расходы каждой отрасли будут возвращены. Отдельно предлагается создать понятный и прозрачный стабилизационный фонд. Средства из него будут направлены, в частности, на поддержку врачей, учителей, пенсионеров, людей, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу, и на помощь украинскому бизнесу", — подытожил Зеленский.

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Напомним, что ранее Кабинет министров Украины ввел обязательную обсервацию для украинцев, которые возвращаются домой из-за границы специальными авиарейсами.