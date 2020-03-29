Общество вчера, 22:24

Минздрав обнародовал список больниц для госпитализации пациентов с коронавирусом

Названы 240 больниц по всей Украине, куда будут госпитализировать пациентов с COVID-19. При этом Минздрав предупреждает, что туда будут принимать только тех больных, состояние которых ухудшается

Минздрав обнародовал список больниц для госпитализации пациентов с коронавирусом Минздрав обнародовал список больниц для госпитализации пациентов с коронавирусом
Фото с сайта moz.gov.ua

В Украине определены 240 заведений для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Это — больницы первой волны. Они предназначены для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается, сообщает МОЗ на своем сайте.

В этих больницах есть 1,8 тысяча аппаратов ИВЛ. Они смогут принять на изоляцию 4,1 тысячу больных, и кроме того там насчитывается еще 67 тысяч койко-мест. Работают в этих больницах более 5,8 тысячи врачей.

В случае необходимости число таких больниц будут увеличено, сообщает МОЗ. 

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Увидеть уровень их оснащенности каждой из больниц можно на новом дашборде Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). 

Как разъясняет МОЗ, пациенты с симптомами COVID-19, самостоятельно обращаться в указанные больницы не могут. Им необходимо позвонить своему семейному врачу. А при наличии тяжелых симптомов (температура выше 38 и затрудненное дыхание) звонить 103.

Напомним, по состоянию на  вечер 29 марта в Украине зафиксировано 475 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 10 смертей, 6 человек выздоровело.  57 новых подтвержденных случаев и 1 смерть с момента утреннего обновления.

На сегодняшний день нет уже ни одной области в Украине, где бы не было зафиксированных случаев заражения коронавирусом. Большинство зараженных — в возрасте от 31 до 60 лет. 

Сегодня, 29 марта, в международном аэропорту "Борисполь" в Киеве приземлился грузовой самолет авиакомпании SCAT, который доставил из Китая очередную партию медицинских средств, необходимых для борьбы с распространением коронавируса, 300 тысяч респираторов, 35 тысяч защитных костюмов, 1,8 млн медицинских масок и другие средства защиты.

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