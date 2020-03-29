Двое киевлян излечились от COVID-19 — Кличко

В Киеве два человека, у которых ранее диагностировали коронавирус COVID-19, вылечились от этой болезни.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Из положительного — двое киевлян, имевших заболевание COVID-19, вылечились, их выписали из Александровской больницы", — написал мэр.

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В то же время, по его словам, сегодня, 29 марта, ГУ Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины сообщил о еще восьми лабораторно подтвержденных случаях заболевания коронавирусом.

"Заболели — четыре женщины в возрасте от 20 до 40 лет и 11-летняя девочка. И трое мужчин — от 33-х до 40 лет. Среди них — врач частной клиники, осматривал инфицированную пациентку, которая прибыла из-за рубежа. Шестеро киевлян, которые заболели — на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей", — сообщил Кличко.

Он добавил, что уже 82 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19.

Напомним, по состоянию на 29 марта, в Украине зафиксировано 418 случаев коронавирусной болезни COVID-19.