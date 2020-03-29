В Украине более 400 зараженных коронавирусом — Минздрав

По состоянию на 29 марта, в Украине зафиксировано 418 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным ЦОС, в Украине зарегистрировано 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых — 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 109 новых случаев.

На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена в следующих регионах:

Винницкая область — 22 случая;

Волынская область — 2 случая;

Днепропетровская область — 6 случаев;

Донецкая область — 2 случая;

Житомирская область — 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Запорожская область — 11 случаев;

Ивано-Франковская область — 41 (3 летальных) случай;

Кировоградская область — 4 случая;

Город Киев — 82 случая;

Киевская область — 45 случаев;

Львовская область — 5 случаев;

Луганская область — 2 случая;

Одесская область — 8 случаев;

Полтавская область — 1 случай;

Ровенская область — 9 случаев (2 летальных);

Сумская область — 6 случаев (1 летальный);

Тернопольская область — 57 случаев (1 летальный);

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 1 случай;

Хмельницкая область — 1 случай;

Черновецкая область — 59 (1 летальный, 5 выздоровления) случаев;

Черкасская область — 46 случаев;

Черниговская область — 1 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 марта 2020 года, в Центр поступило 248 сообщений о подозрении на COVID-19.

Всего с начала 2020 года поступило 1966 сообщений о подозрении на COVID-19.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 28 марта в Украине было зарегистрировано 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).