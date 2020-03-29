В Украине более 400 зараженных коронавирусом — Минздрав

По состоянию на 29 марта, в Украине зафиксировано 418 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным ЦОС, в Украине зарегистрировано 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых — 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 109 новых случаев.
На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена в следующих регионах:
Винницкая область — 22 случая;
Волынская область — 2 случая;
Днепропетровская область — 6 случаев;
Донецкая область — 2 случая;
Житомирская область — 5 (1 летальный) случаев;
Закарпатская область — 1 случай;
Запорожская область — 11 случаев;
Ивано-Франковская область — 41 (3 летальных) случай;
Кировоградская область — 4 случая;
Город Киев — 82 случая;
Киевская область — 45 случаев;
Львовская область — 5 случаев;
Луганская область — 2 случая;
Одесская область — 8 случаев;
Полтавская область — 1 случай;
Ровенская область — 9 случаев (2 летальных);
Сумская область — 6 случаев (1 летальный);
Тернопольская область — 57 случаев (1 летальный);
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 1 случай;
Хмельницкая область — 1 случай;
Черновецкая область — 59 (1 летальный, 5 выздоровления) случаев;
Черкасская область — 46 случаев;
Черниговская область — 1 случай.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 марта 2020 года, в Центр поступило 248 сообщений о подозрении на COVID-19.
Всего с начала 2020 года поступило 1966 сообщений о подозрении на COVID-19.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 28 марта в Украине было зарегистрировано 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).