В Украине уже более 300 заразившихся коронавирусом COVID-19

Сегодня, 28 марта, по состоянию на 10:00 в Украине зарегистрировано 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные Центра общественного здоровья, за сутки было зафиксировано 93 новых случая.
По информации Минздрава, коронавирусная болезнь обнаружена в следующих регионах:
Винницкая область — 16 случаев;
Волынская область — 2 случая;
Днепропетровская область — 7 случаев;
Донецкая область — 2 случая;
Житомирская область — 4 (1 летальный) случаи;
Закарпатская область — 1 случай;
Запорожская область — 10 случаев;
Ивано-Франковская область — 28 (3 летальных) случаев;
Город Киев — 74 случая;
Киевская область — 41 случай;
Львовская область — 5 случаев;
Луганская область — 2 случая;
Николаевская область — 1 случай;
Одесская область — 6 случаев;
Полтавская область — 1 случай;
Ровенская область — 9 случаев (1 летальный);
Сумская область — 5 случаев (1 летальный);
Тернопольськая область — 43 случая (1 летальный);
Харковская область — 1 случай;
Херсонская область — 1 случай;
Хмельницькая область — 1 случай
Черновецкая область — 47 (1 летальных, 5 выздоровления) случаев;
Черкасская область — 3 случая;
Черниговская область — 1 случай.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 28 марта 2020 года в Центр поступило 311 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала текущего года поступило 1 тысяча 712 сообщений о подозрении на коронавирус.
Напомним, сегодня, 28 марта, в мире насчитывалось 565 тысяч 376 человек, зараженных инфекцией Covid-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.