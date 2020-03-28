В Украине уже более 300 заразившихся коронавирусом COVID-19

Сегодня, 28 марта, по состоянию на 10:00 в Украине зарегистрировано 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные Центра общественного здоровья, за сутки было зафиксировано 93 новых случая.

По информации Минздрава, коронавирусная болезнь обнаружена в следующих регионах:

Винницкая область — 16 случаев;

Волынская область — 2 случая;

Днепропетровская область — 7 случаев;

Донецкая область — 2 случая;

Житомирская область — 4 (1 летальный) случаи;

Закарпатская область — 1 случай;

Запорожская область — 10 случаев;

Ивано-Франковская область — 28 (3 летальных) случаев;

Город Киев — 74 случая;

Киевская область — 41 случай;

Львовская область — 5 случаев;

Луганская область — 2 случая;

Николаевская область — 1 случай;

Одесская область — 6 случаев;

Полтавская область — 1 случай;

Ровенская область — 9 случаев (1 летальный);

Сумская область — 5 случаев (1 летальный);

Тернопольськая область — 43 случая (1 летальный);

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Харковская область — 1 случай;

Херсонская область — 1 случай;

Хмельницькая область — 1 случай

Черновецкая область — 47 (1 летальных, 5 выздоровления) случаев;

Черкасская область — 3 случая;

Черниговская область — 1 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 28 марта 2020 года в Центр поступило 311 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала текущего года поступило 1 тысяча 712 сообщений о подозрении на коронавирус.

Напомним, сегодня, 28 марта, в мире насчитывалось 565 тысяч 376 человек, зараженных инфекцией Covid-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.