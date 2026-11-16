Масштабный сбой авиасообщения в США: Трамп назвал виновного

Президент Дональд Трамп обвинил администрацию своего предшественника Джо Байдена в торможении модернизации авиадиспетчерской системы США, что якобы привело к масштабным остановкам авиарейсов в аэропортах. Он призвал Конгресс одобрить деньги на ее полное обновление.

Как пишет Dilo, об этом президент написал в своей соцсети Truth Social.

"Администрация Байдена была катастрофой для Федерального управления гражданской авиации (FAA). Все, чего они касались, портилось. Огромные деньги тратились глупо, из-за чего старая и неисправная система стала еще хуже, чем была до их прихода", - заявил Трамп.

Президент США подчеркнул, что у его команды есть знания и план по системам управления воздушным движением.

"Большой части нашей нынешней системы управления воздушным движением уже 50 лет — это смешно! Мы уже приступили к работе, но ее нужно выполнить полностью за раз, а не капля за каплей. Конгресс должен это одобрить. Администрация Байдена отбросила это обратно на годы!" – написал Трамп.

Он добавил, что в случае быстрого финансирования новая система будет создана эффективно, и она станет "лучшей в мире".

В США третий день подряд отменяют тысячи авиарейсов из-за масштабного сбоя

В Соединенных Штатах третий день продолжаются массовые задержки и отмена авиарейсов. Только 15 ноября проблема затронула более 10 тысяч рейсов, сообщает Reuters.

По данным сервиса FlightAware, 15 ноября американские авиакомпании упразднили более 2300 рейсов, еще около 7700 задержали. Накануне ситуация была еще сложнее: перевозчики отменили более 6400 рейсов и задержали более 8 тысяч.

Больше всего пострадали JetBlue и American Airlines. Первая отменила 28% своих рейсов, вторая – 17%.

Напомним, 13 ноября в США остановили вылеты всех рейсов из-за «чрезвычайных обстоятельств и из соображений безопасности». В стране возникли проблемы со связью в системе управления воздушным движением. Этот инцидент стал самой длинной остановкой авиасообщения США со времен терактов 11 сентября и привел к коллапсу в аэропортах.

По словам министра транспорта США Шона Даффи, причиной сбоя стали старые технологии управления воздушным движением и перегруженные маршрутизаторы. Он предупредил, что сбои будут происходить и дальше, если систему полностью не обновить — на это, мол, нужно 50 миллиардов долларов.